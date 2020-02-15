Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Gang'dan korona virüsü açıklaması - Son Dakika

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Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Gang'dan korona virüsü açıklaması
6 saat önce
Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Qin Gang, korona virüsünün ülkesine etkisinin geçici olacağını ve salgının yakında sona ereceğinden emin olduğunu söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 12:34 Kaynak: İHA
Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Qin Gang, korona virüsünün ülkesine etkisinin geçici olacağını ve salgının yakında sona ereceğinden emin olduğunu söyledi.
Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Qin Gang, 56. Münih Güvenlik Konferansı'nda korona virüsüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Gang, ülkesinde korona virüsü salgınının yakında sona ereceğinden ve ülke ekonomisine etkisinin geçici olacağından emin olduğunu açıkladı. Gang, "Salgının Çin ekonomisi üzerindeki etkisi kısa vadeli ve geçici olacak. Salgın sona erdiğinde azalan tüketici talebi hızla artacak ve ekonomi güçlü bir şekilde toparlanacak" şeklinde konuştu. - MÜNİH
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