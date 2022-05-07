Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı: Rusya-Ukrayna Çatışması İçin Çin'i Suçlamak Saçma - Son Dakika

BEİJİNG, 7 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Le Yucheng Cuma günü yaptığı açıklamayla Ukrayna krizi konusunda Çin'in sorumlu olduğuna yönelik suçlamaların saçma olduğunu söyledi. Le, söz konusu açıklamayı 20 ülkenin küresel düşünce kuruluşlarının katıldığı çevrimiçi diyalog toplantısındaki konuşması sırasında yaptı. Ukrayna krizine değinen Bakan Yardımcısı Le, bazı kişilerin temelsiz suçlamalarda bulunarak Çin'in pozisyonunu çarpıttığını ve kendi suçlarını Çin'in üzerine atmaya çalıştığını ifade etti.

Le, bazı kişilerin yakın zamanda Çin ve Rusya'nın yaptığı ortak yazılı açıklamadaki ifadelere ters anlam yüklediğini ve "dostluğun sınırı yoktur ve işbirliği yasak tanımaz" ifadelerini, Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri harekatını Çin'in "önceden bildiği" ve hatta Çin'in bu harekatı "onayladığı" şeklinde yanlış yorumladığını söyledi. Le, bu nedenle bu kişilerin çatışmadan Çin'in sorumlu tutulması gerektiği sonucuna vardığını dile getirdi. "Bu çok saçma" diyen Le, Çin'in çatışmaya müdahil olmadığını, çatışmaya yol açan taraf ise hiç olmadığını sözlerine ekledi. Bakan Yardımcısı, "Bu durumda Çin nasıl sorumlu tutulabilir?" diye sordu. Le, Çin ile Rusya arasındaki ilişkinin ittifaksızlık, karşı karşıya gelmeme ve üçüncü tarafları hedef almama ilkelerine dayandığını ve herhangi bir üçüncü tarafın etkisine tabi olmadığını kaydetti. Le, açıklamadaki "sınırı yoktur" ve "yasak tanımaz" ifadelerinin, Çin-Rusya ilişkilerinin mevcut durumunu ve geleceğini yansıttığını belirtti.

Bakan Yardımcısı, "Gerçek şu ki, Çin tüm ülkelerle dostane ilişkiler kurmak istiyor ve bizler, işbirliği konusunda hiçbir zaman sınır koymadık ve böyle bir ihtiyaç da duymuyoruz" diye konuştu. Çin'in, Rusya'nın kınanması ve yaptırımlara tabi tutulması konusunda ABD ve diğer Batılı ülkelere katılmayarak tarihin yanlış tarafında durduğu şeklindeki suçlamalara yanıt veren Le, Çin'in Rusya-Ukrayna çatışması başladığından bu yana BM Antlaşması amaç ve ilkelerine ve bölünmez güvenlik ilkesine bağlılığını sürdürdüğünü söyledi. Le, "Hakkaniyet ve adaleti destekledik ve barış görüşmelerini teşvik etme ve insani yardımda bulunma konusunda aktif çaba gösterdik. Çin'in bu konuda herhangi bir gizli amaç ya da jeopolitik gündemi bulunmamaktadır" dedi.

Le, ABD'nin bir süredir Çin'in kapı eşiğinde güç gösterisinde bulunduğunu, Çin'e karşı özel gruplar oluşturduğunu ve Çin'in kırmızı çizgisini test etmek için Taiwan sorununu alevlendirdiğini vurguladı. Bakan Yardımcısı, "Bu, NATO'nun doğuya doğru genişlemesinin Asya-Pasifik versiyonu değilse, nedir? Bu tür bir strateji, kontrolsüz bırakılırsa korkunç sonuçlara yol açabilir ve Asya-Pasifik bölgesini uçurumun kenarına itebilir" diye konuştu. Çin'in barışa dayalı kalkınmaya bağlı olduğunu ve bölgede uyum, dayanışma ve işbirliği peşinde olduğunu dile getiren Le, Çin'in hiçbir zaman bir provokatör ya da bozguncu olmadığını, Çin'i hedef almanın anlamsız olduğunu ve Ukrayna krizinin "kopyala yapıştır" yöntemiyle Asya-Pasifik bölgesine taşınması çabalarının başarısızlığa mahkum olacağını vurguladı.