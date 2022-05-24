Çin Dışişleri Bakanı BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri ile Görüştü - Son Dakika
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Çin Dışişleri Bakanı BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri ile Görüştü

24.05.2022 12:01
Çin Dışişleri Bakanı BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri ile Görüştü

GUANGZHOU, 24 Mayıs (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi Pazartesi günü, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet ile Çin'in Guangzhou kentinde bir görüşme yaptı.

GUANGZHOU, 24 Mayıs (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi Pazartesi günü, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet ile Çin'in Guangzhou kentinde bir görüşme yaptı. Bachelet'in BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri olarak Çin'e yaptığı bu ilk ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Wang, Çin'in 17 yıl aradan sonra ilk kez BM'nin insan haklarından sorumlu yüksek komiserini konuk ettiğini ve bunun her iki taraf için de bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Wang, Bachelet'in ziyaretinin karşılıklı anlayışı artırma, işbirliğini güçlendirme ve aradaki konuları netleştirme gezisi olmasını umduğunu söyledi. Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) her zaman insana öncelik verdiğinin altını çizen Wang, ÇKP'nin Çin halkını Çin'in ulusal şartlarına uygun bir şekilde kendi karakter özellikleriyle sosyalizm yoluna soktuğunu, reform ve dışa açılma adına tarihi başarılara imza attığını ve Çin halkının geniş desteğine sahip olduğunu söyledi. Wang, Çin'in geçim ve kalkınmaya her zaman öncelik verdiğini, vatandaşlarının meşru hak ve çıkarlarını koruduğunu ve etnik azınlıkların haklarını teminat altına aldığını söyledi.

Wang, Çin'in bir yandan kendi insan hakları davasını güçlü bir şekilde ilerletirken diğer yandan da evrensel değerler olan barış, kalkınma, hakkaniyet, adalet, demokrasi ve özgürlüğü savunduğunu söyledi. Wang, Çin'in insanlık için ortak bir geleceğe sahip bir topluluk inşa edilmesine destek verdiğini ve insan toplumunun karşı karşıya bulunduğu büyük sorunların çözümüne ve dünya genelinde insan haklarının geliştirilmesine kendi katkısını sunduğunu kaydetti. Wang, uluslararası insan haklarının geliştirilmesi bağlamında, karşılıklı saygı ilkesine bağlı kalınması ve insan haklarının siyasallaştırılmasının önüne geçilmesi; hakkaniyet ve adalete bağlı kalınması ve çifte standartlardan kaçınılması; gerçeklerden yola çıkarak doğrunun aranması ve ulusal şartlardan kopmanın önüne geçilmesi; açıklığın ve kapsayıcılığın el üstünde tutulması ve kamplaşmaya dayalı çatışmaların önlenmesi çağrısında bulundu.

Wang; çok taraflılığın uygulamaya geçirilmesinde, BM Şartı'nın amaç ve ilkelerine riayet edilmesinde, uluslararası hukuka saygı duyulmasında ve uluslararası hakkaniyet ve adaletin teminat altına alınmasında büyük ülkelerin öncülük etmesi gerektiğini söyledi. Wang, "Çok taraflı insan hakları kuruluşlarının, bölünme ve çatışma için yeni bir savaş alanı değil, işbirliği ve diyalog için yeni bir platform haline gelmesi gerekir. Çin, karşılıklı saygıya ve eşit muameleye dayalı olarak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi (OHCHR) ile yapıcı işbirliği yürütmeye hazır" dedi.

Bachelet ise ekonomik ve toplumsal kalkınma ve insan haklarının korunmasının desteklenmesinde kaydettiği önemli başarılardan dolayı Çin'i tebrik etti. Bachalet, Çin'in çok taraflılığın desteklenmesi, kalkınmanın finansmanı ve sürdürülebilir kalkınma, yoksulluğun azaltılması, iklim değişimi ve ekolojik koruma ile insan haklarının geliştirilmesi açısından hayati öneme sahip diğer alanlardaki katkılarından övgüyle bahsetti. Bachelet, OHCHR'nin, Çin'in oynadığı role büyük önem verdiğini ve bu ziyaretin karşılıklı anlayış ve güvenin artırılması, küresel zorluklarla müşterek mücadele edilmesi ve uluslararası insan haklarının geliştirilmesine katkı yapılması için bir fırsat oluşturmasını umduğunu kaydetti. Çin'e Pazartesi günü gelen Bachelet ziyareti sırasında ülkenin güneyindeki Guangdong eyaleti ile kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ni ziyaret edecek.

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Fotoğraf: Çin Dışişleri Bakanı Wang, Pakistanlı Mevkidaşı ile Görüştü Fotoğraf: Çin Dışişleri Bakanı Wang, Pakistanlı Mevkidaşı ile Görüştü
Kaynak: Xinhua

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