Çin Dışişleri Bakanı, Bölgesel Kalkınma İçin Güney Çin Denizi'nde Barış ve İstikrarın Önemini Vurguladı - Son Dakika
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Çin Dışişleri Bakanı, Bölgesel Kalkınma İçin Güney Çin Denizi'nde Barış ve İstikrarın Önemini Vurguladı

25.07.2022 22:07
Çin Dışişleri Bakanı, Bölgesel Kalkınma İçin Güney Çin Denizi'nde Barış ve İstikrarın Önemini Vurguladı

BEİJİNG, 25 Temmuz (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Güney Çin Denizi'ndeki barış ve istikrarın bölgesel kalkınma için önemli ön koşullardan olduğunu belirtti.

BEİJİNG, 25 Temmuz (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Güney Çin Denizi'ndeki barış ve istikrarın bölgesel kalkınma için önemli ön koşullardan olduğunu belirtti. Wang açıklamayı, Güney Çin Denizi'nde Tarafların Davranış Deklarasyonu'nun imzalanmasının 20. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen seminerin açılış törenindeki konuşması sırasında yaptı. Deklarasyon, Çin ve ASEAN ülkeleri tarafından Güney Çin Denizi konusunda imzalanan ilk siyasi belge olma özelliğini taşıyor. Wang, deklarasyonun bütün tarafların Güney Çin Denizi meselesini ele almaları için temel ilkeleri ve ortak kuralları belirlediğini kaydetti. Bölge ülkelerinin, Güney Çin Denizi meselesinin düzgün şekilde ele alınmasından sorumlu gerçek taraflar olduğunu vurgulayan Wang, bütün tarafları bölgede barışın kırmızı çizgisini korumaya çağırdı. Wang, bütün tarafların anlaşmazlıkların barışçıl yoldan çözümü ve yönetimine olanak sağlayan bütün çabaları sağlam şekilde desteklemeleri, ayrıca bölgede gerginlik yaratacak ve çatışmaya yol açacak her türlü söylem ve eyleme karşı çıkmaları gerektiğini ifade etti.

Bakan ayrıca, denizcilikle ilgili ikili ve çok taraflı diyalog mekanizmalarının geliştirilmesi, kıyı ülkeleri arasında işbirliği mekanizmasının kurulması ve geliştirilmesi, bilimsel araştırma, çevre koruma, arama-kurtarma ve diğer alanlardaki tatbiki işbirliğinin aktif şekilde desteklenmesi ve kaynakların ortak geliştirilmesinin tartışılması yönünde çağrıda bulundu. Farklılıkların yönetilmesi ve işbirliğinin desteklenmesine yönelik daha güçlü kurumsal garantiler çağrısında bulunan Wang, Çin'in komşu ülkelerle diplomasisinde dostluk, samimiyet, karşılıklı yarar ve kapsayıcılık ilkesini sürdürmeye devam edeceğini belirtti. Bakan, denizcilik alanında barışın savunucusu, düzenin kurucusu, işbirliğinin destekçisi ve kalkınmaya katkı veren olmak üzere ASEAN ülkeleriyle birlikte çalışacaklarını söyledi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Dışişleri Bakanı, Bölgesel Kalkınma İçin Güney Çin Denizi'nde Barış ve İstikrarın Önemini Vurguladı - Son Dakika

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