Çin Dışişleri Bakanı: Çin Dünyadaki Oynaklık Sürerken Malezya ile Stratejik İletişimi Geliştirmeye Hazır - Son Dakika
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Çin Dışişleri Bakanı: Çin Dünyadaki Oynaklık Sürerken Malezya ile Stratejik İletişimi Geliştirmeye Hazır

13.07.2022 12:10
Çin Dışişleri Bakanı: Çin Dünyadaki Oynaklık Sürerken Malezya ile Stratejik İletişimi Geliştirmeye Hazır

KUALA LUMPUR, 13 Temmuz (Xinhua) -- Malezya'ya ziyarette bulunan Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Salı günü yaptığı açıklamayla Çin'in dünyadaki istikrarsızlık karşısında Malezya'yla stratejik işbirliğini güçlendirmeye ve iki ülkenin meşru hak ve çıkarlarını ortaklaşa...

KUALA LUMPUR, 13 Temmuz (Xinhua) -- Malezya'ya ziyarette bulunan Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Salı günü yaptığı açıklamayla Çin'in dünyadaki istikrarsızlık karşısında Malezya'yla stratejik işbirliğini güçlendirmeye ve iki ülkenin meşru hak ve çıkarlarını ortaklaşa korumaya hazır olduğunu duyurdu. Salı günü Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da Malezya Dışişleri Bakanı Saifuddin Abdullah ile yaptığı toplantıda konuşan Wang, Çin'in Malezya'yla birlikte çalışarak dünyanın barış ve istikrarına daha fazla pozitif enerji katmaya istekli olduğunu söyledi.

Çin ile Malezya'nın karşılıklı olarak faydalı işbirliğinin samimi ortakları olduğunu hatırlatan Wang, Çin ve Malezya'nın 2023'te kapsamlı stratejik ortaklıklarının 10. yıl dönümünü, 2024'teyse ikili diplomatik ilişkilerinin 50. yıl dönümünü kutlayacağını ve bunun ikili ilişkilerin gelişimine yönelik yeni fırsatlar sunacağını dile getirdi. Wang, yönetişim becerisinin geliştirilmesi ve Doğu'nun erdeminin küresel yönetişime katıştırılması için Çin'in Malezya'yla karşılıklı öğrenme sürecini artırmak istediğini ifade etti. Saifuddin ise Malezya'nın üst düzey alışverişleri devam ettirmek, kalkınma stratejilerinin ve bağlantılılığın uyumunu güçlendirmek, Kuşak ve Yol'un amiral projelerinin müşterek inşasını hızlandırmak, yenilikçi işbirliğini genişletmek ve kalkınmada sıçrama gerçekleştirmek üzere Çin'le çalışmaya hazır olduğunu vurguladı.

Saifuddin, BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'nin uygulanmasını hızlandırmak üzere gelişmekte olan ülkelere güçlü bir ivme kazandıran Çin'in Küresel Kalkınma İnisiyatifi'nin Malezya tarafından son derece takdirle karşılandığını ifade etti. Saifuddin, Malezya'nın, Çin'in küçük ve orta büyüklükteki ülkelere eşit bir temelde tutarlı bir muamelede bulunmasından övgüyle bahsettiğini ve Çin'in büyüme ve kalkınmasını memnuniyetle karşıladığını dile getirdi. Saifuddin, Malezya'nın açıklık ve kapsayıcılık özelliklerine sahip bölgesel işbirliğini teşvik etmek üzere Asya'nın gücünü artırmak için Çin'le el ele vermeye hazır olduğunu vurguladı. Wang de Çin'in barış ve istikrar açısından büyük ülkeler arasında en iyi performansa sahip ülke olduğunu ve ortak kalkınma ve canlanmayı hızlandırmak üzere komşu ülkelerle kalkınma fırsatlarını paylaşmak istediğini kaydetti. İki taraf, Çin-Malezya işbirliğine yönelik üst düzey komitenin ilk toplantısında alınan kararları uygulamaya ve çeşitli alanlarda uygulamaya dönük işbirliğini derinleştirmeye karar verdi.

İki ülke, Kovid-19 pandemisiyle mücadelede işbirliğini güçlendirececek ve Malezya'nın bölgesel aşı üretim merkezi olmak üzere kapasite oluşturmasını desteklemeye yardımcı olacak. İki taraf ayrıca dijital telekomünikasyon, yapay zeka, büyük veri, bulut bilişim, yeni enerji ve çevrenin korunması konularında da işbirliğini genişletmeye mutabık kaldı. İki ülke, Çin ile Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği arasındaki ilişkilerin daha da ilerletilmesi ve komşu ülkelerde insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşası düşüncesinin uygulanmasında ısrarla edilmesi için birlikte gayret gösterecek. Daha önce Myanmar, Tayland, Filipinler ve Endonezya'yı ziyaret eden Wang, Asya turunu Salı günü tamamladı.

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Çin Dışişleri Bakanı ve Asean Genel Sekreteri İlişkileri Güçlendirme Sözü Verdi Çin Dışişleri Bakanı ve Asean Genel Sekreteri İlişkileri Güçlendirme Sözü Verdi
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Malezya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Dışişleri Bakanı: Çin Dünyadaki Oynaklık Sürerken Malezya ile Stratejik İletişimi Geliştirmeye Hazır - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin Dışişleri Bakanı: Çin Dünyadaki Oynaklık Sürerken Malezya ile Stratejik İletişimi Geliştirmeye Hazır - Son Dakika
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