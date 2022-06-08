Çin Dışişleri Bakanı: Çin Her Zaman Kırgızistan'ın En Güvenilir Ortağıdır - Son Dakika
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Çin Dışişleri Bakanı: Çin Her Zaman Kırgızistan'ın En Güvenilir Ortağıdır

08.06.2022 20:53
Çin Dışişleri Bakanı: Çin Her Zaman Kırgızistan'ın En Güvenilir Ortağıdır

SULTAN, 8 Haziran (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi Salı günü Nur-Sultan'da yaptığı açıklamada, Çin'in, Kırgızistan'ı siyasi istikrarı, sosyal uyumu ve sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı devam ettirmesinde desteklediğini belirterek, Çin'in her zaman Kırgızistan'ın...

NUR-SULTAN, 8 Haziran (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi Salı günü Nur-Sultan'da yaptığı açıklamada, Çin'in, Kırgızistan'ı siyasi istikrarı, sosyal uyumu ve sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı devam ettirmesinde desteklediğini belirterek, Çin'in her zaman Kırgızistan'ın en güvenilir uzun vadeli stratejik işbirliği ortağı olduğunu ifade etti. Wang, üçüncü Çin + Orta Asya (C+C5) dışişleri bakanları toplantısının oturum aralarında Kırgızistan Dışişleri Bakanı Jeenbek Kulubaev ile yaptığı görüşmede, Çin ve Kırgızistan'ın birbirinden uzaklaştırılamayacak dost komşular olduğunu, dağlar ve nehirlerle birbirlerine bağlanan iki ülkenin mutluluk ve kederi güvenlik içinde paylaştığını ve iki ülkenin ekonomik olarak birbirini tamamladığını söyledi. Wang, iki ülkenin, ikili ilişkileri sürdürülebilir bir şekilde ilerletmek için iki cumhurbaşkanının vardığı önemli uzlaşmaya uyması ve diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıl dönümü fırsatını değerlendirmesi gerektiğini belirtti.

Kulubaev ise Kırgızistan ve Çin'in birbirlerine her zaman içtenlikle davrandıklarını ve karşılıklı yarara dayalı dostluğu sürdürmenin Kırgızistan'ın öncelikli dış politikası olduğunu söyledi. Kulubaev, Kırgızistan'ın tek Çin politikasını sıkı bir şekilde takip ettiğini, "Taiwan'ın bağımsızlığına" karşı olduğunu ve Çin'in Xinjiang ve Hong Kong konularındaki meşru duruşunu sıkı bir şekilde desteklediğini kaydetti. Kulubaev, Kırgızistan'ın, iki cumhurbaşkanının vardığı önemli uzlaşmayı uygulamak ve altyapı, sınır gümrük işlemleri, yerel düzeyde alışverişler ve sağlık ve pandemiyle mücadele gibi alanlarda uygulamaya dönük işbirliğini güçlendirmek için Çin ile çalışmaya hazır olduğunu vurguladı. İki taraf ayrıca yerel düzeyde bir iletişim ve temas mekanizması kurmayı ve mevcut limanlarda sürekli mal akışını sağlayacak ek limanlar konusunu incelemeyi kabul etti ve ayrıca Çin-Kırgızistan- Özbekistan demiryolu inşası için hazırlık çalışmalarını ilerleteceklerini ve projenin fizibilite çalışmasını en kısa sürede tamamlayacaklarını belirtti.

İki taraf ayrıca, birbirlerinin ülkelerinde kültür merkezleri kurmak ve iki ülke arasındaki personel değişimini kolaylaştırmak için uygun koşullar yaratma konusunda anlaştı. Çin'in Orta Asya ülkelerinin en büyük komşusu ve ticaret ortağı olduğuna dikkat çeken iki taraf, geniş ortak çıkarları olduğuna inanıyor. Sağlam ikili karşılıklı güven temelinde, iki ülke "C+C5" işbirliği mekanizmasını inşa edecek ve geliştirecek. İki taraf ayrıca, bölgedeki ülkelerin uluslararası ve bölgesel durumlardaki karmaşık değişikliklerin ortaya çıkardığı zorlukların üstesinden gelmek, işlerini iyi yürütmek, komşu ülkeler arasındaki dayanışma ve koordinasyonu güçlendirmek ve bölgeyi bozma girişimlerine direnmek için birlikte çalışmak gerektiğine inanıyor. İki taraf ayrıca Afgan meselesi hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Kırgızistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Dışişleri Bakanı: Çin Her Zaman Kırgızistan'ın En Güvenilir Ortağıdır - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin Dışişleri Bakanı: Çin Her Zaman Kırgızistan'ın En Güvenilir Ortağıdır - Son Dakika
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