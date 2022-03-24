Çin Dışişleri Bakanı, Çin'in Filistin Sorunu Konusundaki Tutarlı Duruşunu Yineledi - Son Dakika

İSLAMABAD, 24 Mart (Xinhua) — Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 48. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantıları sırasında biraraya gelen iki bakan derinlemesine görüş alışverişinde bulundu. Wang, Çin'in İİT toplantısında Filistin sorununa ilişkin yapılan çağrılara tamamen katıldığını belirterek, konunun ne marjinalleştirilmesi ne de unutulması ve 50 yılı aşkın zamandır süren adaletsizliğin devam etmemesi gerektiğini kaydetti. Uluslararası toplumu Batılı ülkelerin Filistin sorununa uzun dönem kayıtsızlığını onaylamamaya çağıran Wang, Çin'in sağlam bir şekilde Filistinlilerin yanında durmaya devam edeceğini vurguladı.

Wang, Çin'in Filistin sorunu çözülene kadar Filistin halkının haklı davasına verdiği desteği kesmeyeceğini belirtti. Çin'in Filistin sorununun çözümüne ilişkin yaptığı dört maddelik öneriye bağlı kalacağını söyleyen Wang, Çin'in bu soruna yönelik öne sürdüğü özel yaklaşımları yineledi. Wang, Çin'in Filistin Ulusal Otoritesi yetkisinin güçlendirilmesi gerektiğine ve Filistinli grupların gerçek bir iç uzlaşmaya varabilecekleri daha büyük bir birlik için desteklenmesi gerektiğine inandığını da söyledi.

Dışişleri Bakanı Wang Çin'in ayrıca, Filistin sorununa siyasi bir çözüm bulmanın etkili bir yolunun aranması için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinin ve Ortadoğu barış sürecindeki tüm paydaşların katılımıyla kapsamlı, yetkili ve etkili bir uluslararası barış konferansı düzenlemeyi gerekli gördüğünü kaydetti. Çin'in uluslararası toplumun dikkatini ve katkısını artırmaya ve Filistin sorununun temelden çözülmesi için yapıcı bir rol oynamaya devam edeceğini belirten Wang, Çin'in Filistin'e pandemiyle mücadele yardımı ve insani yardım sağlamaya ve BM kanalları aracılığıyla Filistin dışındaki mültecilerine yardım etmeyi sürdürmeye hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

El-Maliki, Çin'in Filistin sorununa ilişkin dört maddelik önerisinden duyduğu büyük memnuniyeti ifade etti. Çin'e Filistin sorununda her zaman doğruluk ve adaletin tarafını tuttuğu ve insanlık dramını hafifletmede Filistin'i desteklediği için teşekkür eden El-Maliki, Çin'in Filistin sorununa temel çözüm bulunmasına ve Ortadoğu'da kalıcı barışın sağlanmasına yönelik sürekli desteğini sabırsızlıkla beklediklerini söyledi. El-Maliki, Filistin tarafının uluslararası bir barış konferansının düzenlenmesini tamamen uygun bulduğunu ve geliştirilmiş konferansın erken bir tarihte yapılmasını umduğunu kaydetti. Wang, İİT dışişleri bakanları toplantısına katılmak ve bir ziyarette bulunmak amacıyla Pazartesi günü Pakistan'a geldi.