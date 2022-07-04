Çin Dışişleri Bakanı, Çin'in Myanmar Konusundaki Duruşu Hakkında Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika
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Çin Dışişleri Bakanı, Çin'in Myanmar Konusundaki Duruşu Hakkında Açıklamalarda Bulundu

04.07.2022 12:50
Çin Dışişleri Bakanı, Çin'in Myanmar Konusundaki Duruşu Hakkında Açıklamalarda Bulundu

Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin tarafının, Myanmar'ın anayasa ve yasalar çerçevesinde siyasi uzlaşma arayışına yöneltilmesi için Çin ve ASEAN'ın ortaklaşa çaba göstermesini beklediğini söyledi.

Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin tarafının, Myanmar'ın anayasa ve yasalar çerçevesinde siyasi uzlaşma arayışına yöneltilmesi için Çin ve ASEAN'ın ortaklaşa çaba göstermesini beklediğini söyledi.

BAGAN, 4 Temmuz (Xinhua) -- Myanmar'a ziyarette bulunan Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Pazar günü Kamboçya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Prak Sokhonn'la Myanmar konusunda görüş alışverişinde bulundu. Aynı zamanda Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nin (ASEAN) Myanmar Özel Temsilcisi olan Prak Sokhonn, Wang'a Myanmar ziyareti hakkında bilgi verdi. Wang, 2022 dönemi ASEAN başkanlığını üstlenen Kamboçya'nın Myanmar konusunda arabulucu olarak oynadığı rolden övgüyle bahsetti ve bu bağlamda Çin'in duruşu konusunda açıklamalarda bulundu.

Çin Dışişleri Bakanı, Çin'in Myanmar Konusundaki Duruşu Hakkında Açıklamalarda Bulundu

Myanmar'ın Bagan kentinde biraraya gelen konuk Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ve Kamboçya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Prak Sokhonn, 3 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Zhang Dongqiang/Xinhua)

Öncelikle Çin tarafı, Myanmar'ın anayasa ve yasalar çerçevesinde siyasi uzlaşma arayışına yöneltilmesi için Çin ve ASEAN'ın ortaklaşa çaba göstermesini beklemekte ve ülkedeki tüm siyasi partileri büyük resmi ve halkın çıkarlarını önceleyerek durumu istikrara kavuşturmak ve erken bir tarihte barışı gerçekleştirmek üzere rasyonel ve pragmatik adımlar atmaya teşvik etmektedir. İkinci olarak Çin, ASEAN'la birlikte çalışarak Myanmar'ı demokratik dönüşüm sürecini yeniden başlatmaya ve Myanmar'ın ulusal şartlarına da uygun olan kendi özelliklerine sahip bir siyasi gelişim süreci arayışına yönlendirmeyi ummaktadır. Üçüncü olarak Çin, ASEAN'ın "ASEAN tarzı"na bağlı kalmasını, başkalarının içişlerine karışmamaya yönelik temel ilke ve gelenekleri sürdürmesini, dikkatini dağıtan unsurları ortadan kaldırmasını, azimle koordinasyona katılmasını, ASEAN liderlerinin vardığı beş maddelik fikir birliğini yapıcı şekilde uygulamasını ve ASEAN'ın genel birliğini ve liderlik rolünü korumasını beklemektedir.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Myanmar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Dışişleri Bakanı, Çin'in Myanmar Konusundaki Duruşu Hakkında Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin Dışişleri Bakanı, Çin'in Myanmar Konusundaki Duruşu Hakkında Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika
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