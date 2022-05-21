Çin Dışişleri Bakanı, Çin-Latin Amerika İlişkilerini Değerlendirdi

Wang Yi, Çin ve LAC ülkelerinin birbirlerinden uzak olmalarına rağmen, geniş ortak çıkarları paylaştıklarını, her zaman birbirlerini desteklediklerini ve yardımlaştıklarını belirterek, işbirliklerinin karşılıklı yarar ve kazan-kazan sonuçları olan Güney-Güney işbirliği olduğunu kaydetti.

BEİJİNG, 21 Mayıs (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi Cuma günü Uruguay Dışişleri Bakanı Francisco Bustillo, Ekvador Dışişleri Bakanı Juan Carlos Holguin ve Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada ile yaptığı telefon görüşmelerinde Çin'in Latin Amerika ve Karayipler'deki (LAC) ülkelerle gelişen ilişkiler konusundaki tutumu ve görüşleri hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Wang, Çin ve LAC ülkelerinin birbirlerinden uzak olmalarına rağmen, geniş ortak çıkarları paylaştıklarını, her zaman birbirlerini desteklediklerini ve yardımlaştıklarını belirterek, işbirliklerinin karşılıklı yarar ve kazan-kazan sonuçları olan Güney-Güney işbirliği olduğunu kaydetti. Wang, Çin'in bölgesel ilişkilerde Uruguay, Ekvador ve Nikaragua'nın benzersiz etkilerine büyük önem verdiğini ve Çin ile LAC ülkeleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik katkılarını takdir ettiğini söyledi.

Çinli ilaç firması Sinovac tarafından gönderilen ilk Kovid-19 aşıları, Uruguay'ın başkenti Montevideo'da uçaktan indiriliyor, 25 Şubat 2021. (Fotoğraf: Nicolas Celaya/Xinhua)

Wang Yi, Çin ve LAC ülkelerinin birbirlerinden uzak olmalarına rağmen, geniş ortak çıkarları paylaştıklarını, her zaman birbirlerini desteklediklerini ve yardımlaştıklarını belirterek, işbirliklerinin karşılıklı yarar ve kazan-kazan sonuçları olan Güney-Güney işbirliği olduğunu kaydetti.

BEİJİNG, 21 Mayıs (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi Cuma günü Uruguay Dışişleri Bakanı Francisco Bustillo, Ekvador Dışişleri Bakanı Juan Carlos Holguin ve Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada ile yaptığı telefon görüşmelerinde Çin'in Latin Amerika ve Karayipler'deki (LAC) ülkelerle gelişen ilişkiler konusundaki tutumu ve görüşleri hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Wang, Çin ve LAC ülkelerinin birbirlerinden uzak olmalarına rağmen, geniş ortak çıkarları paylaştıklarını, her zaman birbirlerini desteklediklerini ve yardımlaştıklarını belirterek, işbirliklerinin karşılıklı yarar ve kazan-kazan sonuçları olan Güney-Güney işbirliği olduğunu kaydetti. Wang, Çin'in bölgesel ilişkilerde Uruguay, Ekvador ve Nikaragua'nın benzersiz etkilerine büyük önem verdiğini ve Çin ile LAC ülkeleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik katkılarını takdir ettiğini söyledi.

Görevliler, Ekvador'un Kovid-19 ile mücadelesini desteklemek için Çin Yol ve Köprü Şirketi'nin Ekvador Şubesi tarafından bağışlanan tıbbi malzemeleri transfer ediyor, 16 Nisan 2020. (Fotoğraf: Santiago Armas/Xinhua)

Wang, Çin'in, LAC ülkeleriyle çeşitli alanlarda pratik işbirliğini derinleştirmeyi ve ilişkileri daha yüksek bir seviyeye taşımayı umduğunu da sözlerine ekledi. Bazı ülkelerin inatçı Soğuk Savaş zihniyetine ve uluslararası toplumu ideolojik zıtlaşma yoluyla bölme girişimlerine karşı olduklarını ifade eden Wang, Çin ile Latin Amerika arasındaki işbirliğinin, herhangi bir jeopolitik düşünce olmaksızın eşitlik ve karşılıklı faydaya dayandığını ve bu işbirliğinin kimseyi hedef almadığını, kimseyi ikame arayışında olmadığını ve üçüncü tarafların müdahalesinden uzak olması gerektiğini belirtti.

Wang şöyle konuştu: Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, insanlık için ortak bir geleceğe sahip bir topluluk inşa etme perspektifiyle Çin'in küresel kalkınma ve güvenlik konusundaki çözümlerini sunan Küresel Kalkınma Girişimi ve Küresel Güvenlik Girişimi'ni ortaya koydu. ve bu girişim, Latin Amerika ve Karayipler de dahil olmak üzere 100'den fazla ülke tarafından sıcak bir şekilde karşılandı.

Çin, Nikaragua ile 10 Aralık'ta diplomatik ilişkilere yeniden başlamasının ardından Nikaragua'nın başkenti Managua'da, büyükelçiliğini resmen yeniden açıyor, 31 Aralık 2021. (Fotoğraf: Xin Yuewei/Xinhua)

Pandemi sonrası dönemde çeşitli küresel güçlükler karşısında, Çin ve LAC ülkelerinin, BM Antlaşması'nın amaçlarını ve ilkelerini ve uluslararası ilişkileri yöneten temel normları birlikte desteklemeleri ve egemenliklerini, güvenliklerini ve kalkınma çıkarlarını ciddiyetle korumaları gerekiyor. Wang, Çin'in uluslararası ve çok taraflı ilişkilerde LAC ülkeleriyle koordinasyonu ve işbirliğini güçlendirmeye, çok taraflılık bayrağını birlikte yüksek tutmaya, uluslararası dayanışma ve işbirliğini teşvik etmeye ve karmaşık ve sürekli değişen uluslararası duruma daha fazla enerji sağlamaya hazır olduğunu söyledi.