Çin Dışişleri Bakanı: Çin, Suudi Arabistan ile Çok Yönlü ve Üst Düzey İşbirliği Yapmaya İstekli - Son Dakika
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Çin Dışişleri Bakanı: Çin, Suudi Arabistan ile Çok Yönlü ve Üst Düzey İşbirliği Yapmaya İstekli

23.03.2022 18:07
Çin Dışişleri Bakanı: Çin, Suudi Arabistan ile Çok Yönlü ve Üst Düzey İşbirliği Yapmaya İstekli

İSLAMABAD, 23 Mart (Xinhua) — Wang, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 48. toplantısına katılmak için geldiği Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al Suud ile yaptığı görüşmede, Çin'in Suudi Arabistan ile çok yönlü, üst düzey bir işbirliği kurmaya istekli olduğunu söyledi. Wang, Çin'in Suudi Arabistan'ı Çin ile ilgili […]

İSLAMABAD, 23 Mart (Xinhua) — Wang, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 48. toplantısına katılmak için geldiği Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al Suud ile yaptığı görüşmede, Çin'in Suudi Arabistan ile çok yönlü, üst düzey bir işbirliği kurmaya istekli olduğunu söyledi. Wang, Çin'in Suudi Arabistan'ı Çin ile ilgili konularda aldığı tarafsız ve adil tavır ve Çin'in meşru tekliflerine verdiği destek için takdir ettiğini söyledi. Wang, Çin'in, Suudi Arabistan'ın kendi egemenliğini, güvenliğini ve ulusal itibarını korumasını ve Yeşil Ortadoğu Girişimi ve Vizyon 2030 gibi geliştirdiği büyük kalkınma stratejilerini desteklediğini söyledi. Wang, İİT dışişleri bakanları toplantısına katılmasından doğan fırsatı değerlendirerek Çin ile İslam ülkeleri arasındaki bağları yeni bir seviyeye yükseltmek istediğini sözlerine ekledi.

Faysal ise iki ülke arasındaki ilişkilerden ve üst düzey stratejik işbirliklerinden gurur duyduğunu ve iki ülke liderlerinin vardığı önemli fikir birliğini uygulamak için Çin ile birlikte çalışmayı kabul ettiğini söyledi. Faysal, ülkesinin, Çin'in Kuşak ve Yol İnisiyatifi ile entegrasyonu derinleştirmeye ve Çin ile pragmatik işbirliğini çeşitli alanlarda genişletmeye, böylece kendi avantajlarının tamamlayıcılığını elde etmeye istekli olduğunu söyledi. Faysal, hem Suudi Arabistan hem de Çin'in birbirlerinin iç işlerine karışmama ilkesine bağlı olduklarını, çok taraflılığı desteklediklerini ve uluslararası gündemin tek tek devletler yerine ülkelerin çoğunluğunun çıkarlarına hizmet etmesi gerektiğini savunduklarını da sözlerine ekledi.

Wang ve Faysal, Çin ve Arap devletleri arasındaki işbirliği konusunda görüş alışverişinde bulundular ve yaklaşmakta olan Çin-Arap zirvesi için hazırlık çalışmaları konusunda iletişim ve koordinasyonu geliştirme ve yeni dönemde ortak bir geleceğe sahip Çin-Arap devletleri topluluğunu inşa etmek için el ele verme konusunda anlaştı. Dışişleri Bakanları ayrıca, Çin ile Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusunda iletişimi ve Çin-KİK stratejik ortaklığını kurma sürecini hızlandırma ve iki ülkenin kalkınması ve dünyada ekonomik toparlanma için güçlü bir itici güç oluşturması amacıyla bir serbest ticaret anlaşması imzalanması için çalışılması konusunda anlaştı. Wang, Çin'in Suudi Arabistan'ın makul endişelerini anladığını ve Yemen sorununa siyasi bir çözüm bulunması için yapıcı bir rol oynamak istediğini söyledi. Wang ve Faysal, Ukrayna, Afganistan ve İran nükleer sorunuyla ilgili konularda da görüş alışverişinde bulundu.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan, İslam, Genel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Genel Çin Dışişleri Bakanı: Çin, Suudi Arabistan ile Çok Yönlü ve Üst Düzey İşbirliği Yapmaya İstekli - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin Dışişleri Bakanı: Çin, Suudi Arabistan ile Çok Yönlü ve Üst Düzey İşbirliği Yapmaya İstekli - Son Dakika
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