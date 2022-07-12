Çin Dışişleri Bakanı: Çin ve Abd, Asya-Pasifik'te Sağlıklı Etkileşimlere Girmeli

CAKARTA, 12 Temmuz (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi Pazartesi günü, Çin ve ABD'nin Asya-Pasifik'te sağlıklı etkileşimlere girmesi gerektiğini söyledi. Wang bu açıklamasını, ASEAN Sekreterliği'ndeki konuşmasının Soru-Cevap bölümünde, ABD ve diğerlerinin bölgedeki varlıklarını ve etkilerini güçlendirme ve genişletme girişimleri hakkında yöneltilen bir soruya cevaben yaptı. Çin'in diğer ulusların Asya-Pasifik meselelerine katılımına her zaman açık olduğunu belirten Wang, kilit noktanın, eylemlerinin bölgesel barış ve istikrarı korumaya yardımcı mı olduğu yoksa gerginlik ve çatışmayı kışkırtmaya mı çalıştığı, bölgesel kalkınmayı ve yeniden canlanmayı teşvik etmeye yardımcı mı olduğu yoksa ayrışmaya ve bağlantıları koparmaya mı çalıştığı, bölgesel birlik ve işbirliğini geliştirmeye yardımcı mı olduğu yoksa kendi istediğini yapmaya, hatta bölünmeler yaratmaya mı çalıştığı olduğunu ifade etti.

Wang, bölgede yer alan tüm ülkelerdeki insanların kendilerinin hüküm sahibi olacağına ve tarihin bu konuda adil bir değerlendirme yapacağına inanıldığını kaydetti. Birkaç gün önce Endonezya'nın tatil beldesi Bali'de biraraya geldiği ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a, Çin ve ABD'nin açık bölgeselcilik uygulamak amacıyla Asya-Pasifik'te iki taraf arasında sağlıklı etkileşimler için kurallar oluşturma yollarını araştırmayı önerdiğini söyledi. Wang, kuralların temel unsurunun, ASEAN'ın merkezi konumunu desteklemek ve mevcut bölgesel işbirliği çerçevesini sürdürmek, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Asya-Pasifik'teki meşru hak ve çıkarlarına saygı göstermek ve düşmanlığı seçmek ya da diğer tarafı kontrol altına almayı amaç olarak kabul etmemek, sorumlu bir büyük ülke rolünü oynamak, bölgesel istikrar ve kalkınmayı teşvik etmek ve tüm ülkeler için daha fazla kamu yararı sağlamak olduğunu belirtti.

Çin ve ABD'nin bölgede sağlıklı etkileşimler gerçekleştirmesinden daha iyi bir şey olmayacağına dikkat çeken Wang, bunun yalnızca Çin-ABD ilişkileri için olumlu beklentileri artırmaya yardımcı olmakla kalmayıp aynı zamanda bölge ülkelerinin genel beklentilerini de karşılayacağını vurguladı. ABD tarafının nasıl yanıt vereceğinin zamanla görüleceğini belirten Wang, bunun ABD'nin hegemonik zihniyetini bırakıp bırakamayacağını, Soğuk Savaş zihniyetinin üstesinden gelip gelemeyeceğini, sıfır toplamlı oyunu terk edip edemeyeceğini ve Asya-Pasifik bölgesinde barış ve refahta içten bir yapıcı rol oynayıp oynayamayacağını test edeceğini sözlerine ekledi.