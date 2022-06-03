Çin Dışişleri Bakanı, Çin ve Pasifik Ada Ülkeleri Arasında Aktif İşbirliği Olduğunu Söyledi - Son Dakika
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Çin Dışişleri Bakanı, Çin ve Pasifik Ada Ülkeleri Arasında Aktif İşbirliği Olduğunu Söyledi

03.06.2022 17:32
Çin Dışişleri Bakanı, Çin ve Pasifik Ada Ülkeleri Arasında Aktif İşbirliği Olduğunu Söyledi

PORT MORESBY, 3 Haziran (Xinhua) -- Papua Yeni Gine'nin başkenti Port Moresby'yi ziyaret eden Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi Cuma günü yaptığı açıklamada, Çin'in, diplomatik bağlarının olduğu Pasifik ada ülkeleri ile arasında aktif bir işbirliğinin bulunduğunu söyledi.

PORT MORESBY, 3 Haziran (Xinhua) -- Papua Yeni Gine'nin başkenti Port Moresby'yi ziyaret eden Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi Cuma günü yaptığı açıklamada, Çin'in, diplomatik bağlarının olduğu Pasifik ada ülkeleri ile arasında aktif bir işbirliğinin bulunduğunu söyledi. Wang, Papua Yeni Gine Dışişleri ve Uluslararası Ticaret Bakanı Soroi Eoe ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Çin'in büyük küçük tüm ülkelerin diplomatik vizyonunu somut eylemlerle eşit biçimde uyguladığını, Pasifik ada ülkelerinin de Çin ile ilişkileri geliştirmeye istekli ve hevesli olduğunu hissettiğini söyledi.

Wang, ziyareti sırasında Çin ve Pasifik ada ülkelerinin Kuşak ve Yol, iklim değişikliği, Kovid-19 pandemisiyle mücadele, afet önleme ve zarar azaltma, yeşil kalkınma, sağlık, tarım, ticaret ve turizm konularında bir dizi ikili işbirliği belgesi imzaladığını söyledi. Wang, tüm işbirliği belgelerinin Çin ve Pasifik ada ülkeleri arasında uygulamaya dönük işbirliğindeki sağlam ilerlemenin tanığı olduğunu ve Pasifik ada ülkelerinin ekonomik kalkınmasına ve refahının iyileştirilmesine yeni bir ivme katacağını kaydetti. Wang, Çin'in Pasifik ada ülkeleriyle karşılıklı saygı ve ortak kalkınma konusunda bir tutum belgesi yayınladığını da sözlerine ekledi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Papua Yeni Gine, Port Moresby, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Dışişleri Bakanı, Çin ve Pasifik Ada Ülkeleri Arasında Aktif İşbirliği Olduğunu Söyledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin Dışişleri Bakanı, Çin ve Pasifik Ada Ülkeleri Arasında Aktif İşbirliği Olduğunu Söyledi - Son Dakika
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