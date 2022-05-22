Çin Dışişleri Bakanı Fransa'nın Yeni Avrupa ve Dışişleri Bakanı'nı Kutladı - Son Dakika
Üye Girişi

Çin Dışişleri Bakanı Fransa'nın Yeni Avrupa ve Dışişleri Bakanı'nı Kutladı

22.05.2022 15:19
Çin Dışişleri Bakanı Fransa'nın Yeni Avrupa ve Dışişleri Bakanı'nı Kutladı

BEİJİNG, 22 Mayıs (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi Cumartesi günü, Fransa'nın Avrupa ve Dışişleri Bakanı olarak göreve başlaması nedeniyle Catherine Colonna'ya bir tebrik mesajı gönderdi.

BEİJİNG, 22 Mayıs (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi Cumartesi günü, Fransa'nın Avrupa ve Dışişleri Bakanı olarak göreve başlaması nedeniyle Catherine Colonna'ya bir tebrik mesajı gönderdi. Wang mesajında hem Çin hem de Fransa'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ve bağımsız büyük ülkeler olduğunu söyledi. Çin Dışişleri Bakanı, son beş yılda, iki ülkenin cumhurbaşkanlarının stratejik rehberliğinde, Çin-Fransa ilişkilerinin çeşitli alanlardaki verimli alışverişler ve işbirliği sayesinde sağlam ve istikrarlı şekilde gelişme kaydettiğini söyledi.

Bakan Wang, şu anda uluslararası vaziyetin derin ve karmaşık değişiklikler sürecinden geçtiğini belirterek, Çin'in iki ülke ilişkilerinin gelişimine büyük önem verdiğini vurguladı. Wang, iki ülkenin cumhurbaşkanlarının geçtiğimiz günlerde, Çin-Fransa ilişkilerini geliştirecek rotayı çizen başarılı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti. Wang, iki ülkenin liderlerinin görüş birliğine vardığı konuların ortaklaşa hayata geçirilmesi amacıyla Colonna ile iyi bir çalışma ilişkisi kurmak ve Çin-Fransa ilişkilerinin gelişimine sürekli olarak yeni katkılarda bulunmak için önemli uluslararası ve bölgesel konularda yakın iletişimi sürdürmek istediğini söyledi.

YORUMLAR
500
Pakistan Dışişleri Bakanı Zerdari, ilk resmi dış ziyaretini Çin'e yaptı Pakistan Dışişleri Bakanı Zerdari, ilk resmi dış ziyaretini Çin'e yaptı Çin Dışişleri Bakanı, Çin-Latin Amerika İlişkilerini Değerlendirdi Çin Dışişleri Bakanı, Çin-Latin Amerika İlişkilerini Değerlendirdi
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Dışişleri Bakanı Fransa'nın Yeni Avrupa ve Dışişleri Bakanı'nı Kutladı - Son Dakika


Son Dakika
21:27 Mantar toplarken kayalıklardan aşağıya düştü: Vatandaşın yardımına jandarma, AFAD, 112 ekipleri yetişti
21:25 CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan VakıfBank, 5.kez Avrupa'nın en büyüğü oldu
21:22 Irak'ta çıkan kum fırtınası hayatı felç etmişti! Resmi tatil ilan edildi
21:00 İtalya'da şampiyon Milan! 11 yıllık şampiyonluk hasreti sona erdi
20:55 Tam yaz geldi derken yeniden sıcaklıklar düşüyor, yağışlı günler geliyor! Meteoroloji'den birçok ile yağış uyarısı
20:00 Premier Lig'de nefes kesen final! Manchester City 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 yenerek şampiyon oldu
19:35 İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubu albay, düzenlenen suikast sonucu öldürüldü
19:21 Kulis iddiası: Kılıçdaroğlu, kendisiyle ilgili "Gönlümüzün adayı" cümlesini yasakladı
19:20 Futbol tarihinde görülmemiş anlar! Başkan, penaltı atılacakken sahaya girdi: Seçtiği penaltıcı golü kaçırdı
18:59 "Cinin yüzünü açtım" diyerek video çeken genç, izleyenleri hayrete düşürdü!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2022 21:44:51. #1.12#
SON DAKİKA: Çin Dışişleri Bakanı Fransa'nın Yeni Avrupa ve Dışişleri Bakanı'nı Kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement