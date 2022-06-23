Çin Dışişleri Bakanı Hindistan'ın Yeni Büyükelçisi ile Görüştü - Son Dakika
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Çin Dışişleri Bakanı Hindistan'ın Yeni Büyükelçisi ile Görüştü

23.06.2022 11:34
Çin Dışişleri Bakanı Hindistan'ın Yeni Büyükelçisi ile Görüştü

BEİJİNG, 23 Haziran (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çarşamba günü başkent Beijing'de Hindistan'ın yeni Çin Büyükelçisi Pradeep Kumar Rawat ile biraraya geldi.

BEİJİNG, 23 Haziran (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çarşamba günü başkent Beijing'de Hindistan'ın yeni Çin Büyükelçisi Pradeep Kumar Rawat ile biraraya geldi. Wang, Çin ve Hindistan'ın ortak çıkarlarının, farklılıklarından çok daha ağır bastığını belirtti ve iki tarafın birbirine zarar vermek yerine desteklemesi, birbirinden korunmak yerine işbirliğini güçlendirmesi ve birbirinden şüphelenmek yerine karşılıklı güveni artırması gerektiğini söyledi. Çin Dışişleri Bakanı, ikili ilişkileri erken bir tarihte istikrarlı ve sağlıklı gelişme yoluna sokmak, çeşitli küresel sorunları ortaklaşa ele almak ve Çin ve Hindistan'ın yanı sıra çok sayıda gelişmekte olan ülkenin ortak çıkarlarını korumak amacıyla iki tarafın birbiriyle orta yolda buluşması gerektiğini ifade etti.

Wang, her iki tarafı da iki ülke liderlerinin vardığı önemli stratejik uzlaşmaya bağlı kalmaya, sınır meselesini ikili ilişkiler çerçevesinde uygun bir pozisyona yerleştirilmesi konusunda ısrarlı olmaya ve diyalog ve istişare yoluyla çözüm aramaya çağırdı. Çin ve Hindistan'ın toplumsal ve kültürel alışverişte geleneksel avantajlarından tam anlamıyla yararlanması gerektiğini de değinen Wang, karşılıklı yarar sağlayan işbirliğinin sürekli olarak genişletilmesi ve insanlık için daha iyi bir gelecek yaratmak amacıyla birlikte çalışılması gerektiğini sözlerine ekledi. Hindistan ile Çin arasındaki alışverişlerin verimli geçmişine dikkat çeken Rawat, Hindistan'ın sıkı bir şekilde bağımsız bir dış politika izleyeceğini ve iki ülkenin liderlerinin vardığı stratejik uzlaşmaya bağlı kalmak, iletişimi güçlendirmek, farklılıkları uygun şekilde ele almak, karşılıklı güveni artırmak ve ikili işbirliğini ilerletmek için Çin ile birlikte çalışmaya istekli olduğunu söyledi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Dışişleri Bakanı Hindistan'ın Yeni Büyükelçisi ile Görüştü - Son Dakika

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