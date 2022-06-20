Çin Dışişleri Bakanı: Küresel Kalkınma Raporu Çin'in Bilgeliğini Dünyayla Paylaşıyor

BEİJİNG, 20 Haziran (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Pazartesi günü Küresel Kalkınma Raporu'nun sunumunda video aracılığıyla bir konuşma yaptı ve raporun küresel kalkınmaya entelektüel destek sağlayacağını söyledi. Çin Uluslararası Kalkınma Bilgi Merkezi tarafından sunulan rapor, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'nin uygulanmasındaki ilerlemeyi ve mevcut zorlukları değerlendiriyor. Wang, "(Rapor) Çin ve diğer ülkelerdeki faydalı deneyimlerden yararlanarak 2030 Gündemi'nin uygulanması için sekiz açıdan politika önerileri de ortaya koyuyor" dedi.

Çin tarafından önerilen Küresel Kalkınma İnisiyatifi'nin kalkınmaya daha fazla dikkat çekmek ve uluslararası gündemin merkezine geri getirmek için yapılan bir çağrı olduğunu söyleyen Wang, "Küresel Kalkınma İnisiyatifi, kalkınma politikalarında işbirliği yapmaları ve pratik işbirliğini derinleştirmeleri için tüm taraflara etkili bir platform sunuyor. İnisiyatif, 2030 Gündemi'nin uygulanmasına güçlü bir desteğin yanı sıra havuz kaynaklarına da itici güç sağlıyor, kalkınmayı geri çeken zorluklara çözüm buluyor ve daha fazla işbirliği ile verimliliği teşvik ediyor" diye ekledi. Çin'in ortak kalkınmaya büyük önem atfettiğine ve 2030 Gündemi'nin uygulanmasına yönelik ulusal bir plan oluşturan ilk ülkeler arasında yer aldığına dikkat çeken Wang, Çin'in Küresel Kalkınma İnisiyatifi'ni uygulamasının önemli bir adımı olan Küresel Kalkınma Raporu'nun gelişmek isteyen ülkelere yönelik kullanışlı bir kaynak sunacağını söyledi.

Wang, "Çin gerçek çok taraflılık ile açık ve kapsayıcı ortaklık ruhuna bağlı kalacak, kalkınma uzmanlığı ile deneyimini aktif şekilde paylaşacak ve Küresel Kalkınma İnisiyatifi'nin uygulanmasında tüm taraflarla çalışacak, 2030 Gündemi'nin ilerletilmesine yönelik çabaları artıracak ve küresel bir kalkınma topluluğu inşa edecek" diye konuştu.