Çin Dışişleri Bakanı'ndan Filipinler'e "ilişkileri bozacak eylemlerden kaçınma" çağrısı - Son Dakika
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Çin Dışişleri Bakanı'ndan Filipinler'e "ilişkileri bozacak eylemlerden kaçınma" çağrısı

04.04.2022 17:55
Çin Dışişleri Bakanı'ndan Filipinler'e "ilişkileri bozacak eylemlerden kaçınma" çağrısı

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, geçen hafta ABD ile Güney Çin Denizi'nde büyük bir askeri tatbikata başlayan Filipinler'e "ikili ilişkilere zarar verecek eylemlerden kaçınma" çağrısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, geçen hafta ABD ile Güney Çin Denizi'nde büyük bir askeri tatbikata başlayan Filipinler'e "ikili ilişkilere zarar verecek eylemlerden kaçınma" çağrısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Vang, 31 Mart-3 Nisan'da Çin'i ziyaret eden Güneydoğu Asya ülkeleri Endonezya, Filipinler, Tayland ve Myanmar'ın dışişleri bakanlarını Anhui eyaletinin Tunşi şehrinde kabul etti.

Bakan Vang, Filipinli mevkidaşı Teodoro Locsin ile yaptığı görüşmede, denizlerdeki egemenlik sorunlarının ikili ilişkilerle çözülmesi gerektiğini belirterek "Güney Çin Denizi'nde istikrarı bozacak uygunsuz tedbirlerden kaçınılması" mesajını verdi.

Bu yıl Güney Çin Denizi'ndeki Tarafların Davranışları Bildirisi'nin imzalanmasının 20. yıl dönümü olduğunu hatırlatan Vang, Çin'in Güney Çin Denizi'nde Davranış Kuralları'nın kabulü için mutabakat zemini oluşturmaya hazır olduğunu vurguladı.

Vang'ın sözleri, Filipinler'in ABD ile 28 Mart'ta 9 bin askerin katıldığı ortak tatbikata başlamasının ardından geldi. Tatbikat, hem Güney Çin Denizi'ne hem de Tayvan'a yakın konumdaki Luzon Adası açıklarında düzenlendiği için Çin medyasında Ukrayna krizinin gündemde olduğu bir dönemde ABD'nin bölgedeki "güç gösterisi" olarak değerlendirilmişti.

Çinli analistler, aynı günlerde bölge ülkelerinin dışişleri bakanlarının Çin'de buluşmasının, Pekin'in diplomasiye verdiği önceliğin göstergesi olarak yorumlamıştı.

"Balikatan" (Omuz Omuza) ABD-Filipinler ortak tatbikatının 8 Nisan'a kadar sürmesi bekleniyor.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Pekin yönetiminin, Güney Çin Denizi'ndeki egemenlik iddiasına dayanarak adalara üsler inşa etmesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Uluslararası kamuoyunda "Paracel" ve "Spratly" olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından "Hoang Sa" ve "Truong Sa", Çin tarafından ise "Şişa" ve "Nanşa" olarak adlandırılıyor.

Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla Çin'in, Güney ÇinDenizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal zemini olmadığına karar vermişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin Dışişleri Bakanı'ndan Filipinler'e 'ilişkileri bozacak eylemlerden kaçınma' çağrısı - Son Dakika


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