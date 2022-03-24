Çin Dışişleri Bakanı, Pakistan Genelkurmay Başkanı ile İkili İlişkileri ve Uluslararası Meseleleri Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Çin Dışişleri Bakanı, Pakistan Genelkurmay Başkanı ile İkili İlişkileri ve Uluslararası Meseleleri Görüştü

24.03.2022 17:28
Çin Dışişleri Bakanı, Pakistan Genelkurmay Başkanı ile İkili İlişkileri ve Uluslararası Meseleleri Görüştü

İSLAMABAD, 24 Mart (Xinhua) — Pakistanlı genelkurmay başkanı görüşme sırasında, Pakistan ile Çin arasındaki üst düzey stratejik işbirliğinden övgüyle bahsetti. Bacva, Çin'in dengeli ve istikrarlı bir dış politika izlediğini, dünya barışı ve kalkınmasına bağlı olduğunu ve uluslararası alanda sıcak meselelerde sorumlu bir büyük ülke rolünü yerine getirdiğini söyledi ve Çin'in dış politikasını överek desteklediğini ifade […]

İSLAMABAD, 24 Mart (Xinhua) — Pakistanlı genelkurmay başkanı görüşme sırasında, Pakistan ile Çin arasındaki üst düzey stratejik işbirliğinden övgüyle bahsetti. Bacva, Çin'in dengeli ve istikrarlı bir dış politika izlediğini, dünya barışı ve kalkınmasına bağlı olduğunu ve uluslararası alanda sıcak meselelerde sorumlu bir büyük ülke rolünü yerine getirdiğini söyledi ve Çin'in dış politikasını överek desteklediğini ifade etti. Wang ise, Çin'in Pakistan ordusunu; iki ülke arasındaki her türlü koşulda stratejik işbirliği ortaklığını pekiştirmek ve güçlendirmek, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru inşasının güvenliğini ve sorunsuz ilerlemesini sağlamak ve Pakistan'daki Çin kurumlarının ve personelinin güvenliğini sağlamak için gösterdiği proaktif çabalarını ve önemli katkılarını takdir ettiğini söyledi.

Wang, ayrıca Pakistan ordusunun yeni dönemde ortak bir geleceğe sahip daha yakın bir Çin-Pakistan topluluğu oluşturmada dengeleyici ve istikrar sağlayıcı bir rol oynadığını söyledi. Afganistan meselesine ilişkin olarak ise Wang, sorunların çözümü için yaptırımların baskısına başvurmak yerine diyalog ve iletişimi desteklemek için Doğu'nun bilgeliğine başvurulması çağrısında bulundu. Wang, hem Çin'in hem de Pakistan'ın Afganistan'da iktidarda olan yetkilileri, aktif olarak açık ve kapsayıcı bir siyasi çerçeve oluşturulmaya, ılımlı ve ihtiyatlı iç ve dış politikalar uygulamaya ve terörün her türlüsüyle mücadele etmeye teşvik ettiğini söyledi.

Afganistan'ın elverişli coğrafi avantajlara, doğal kaynaklara ve gelişme potansiyeline sahip olduğuna dikkat çeken Wang, uluslararası toplumun Afganistan'ı ekonomik kalkınma, geçim kaynaklarının iyileştirilmesi ve kendi kendine yeterlilik için doğru yolu bulma konusunda desteklemesi gerektiğini söyledi. Bacva ise Pakistan'ın Ukrayna krizinin yayılma etkisinden son derece endişe duyduğunu, Çin'in adalet ve dengeyi korumanın yanı sıra barış görüşmelerini destekleme tutumunu takdir ettiğini ve bu bağlamda Çin ile iletişim ve koordinasyonu güçlendirmeye hazır olduğunu söyledi. Ukrayna krizinin dünyaya, bir taraf kendi özel veya mutlak güvenliğinin peşinde koştuğunda ve kendi güvenliğini başkalarının güvensizliği üzerinde aradığında çatışmaların yaşanacağını öğrettiğine dikkat çeken Wang, 21. yüzyılda askeri blokların ve gruplar arası rekabetin insanların desteğini kaybettiğini ve başarısızlığa mahkum olduğunu söyledi.

YORUMLAR
500
Çin'de Düşen Yolcu Uçağının Kara Kutularından Biri Bulundu Çin'de Düşen Yolcu Uçağının Kara Kutularından Biri Bulundu Çin, ABD'nin Çinli Şirketlere Mantıksız Baskılarına Kesin Dille Karşı Çıktı Çin, ABD'nin Çinli Şirketlere Mantıksız Baskılarına Kesin Dille Karşı Çıktı

Çin Halk Cumhuriyeti, Genelkurmay Başkanı, Pakistan, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Çin Dışişleri Bakanı, Pakistan Genelkurmay Başkanı ile İkili İlişkileri ve Uluslararası Meseleleri Görüştü - Son Dakika


Son Dakika
17:45 NATO liderlerinden ortak açıklama: Rusya küresel güvenliği tehdit ediyor
17:34 ABD'den Rusya yönelik yeni yaptırımlar geldi! 400'den fazla Rus elit listede yer aldı
17:24 Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın kadro dışı kalması deprem etkisi yarattı! Eşi hadis-i şerif paylaştı
17:23 15 yaşındaki kızı silahla kaçırmaya çalıştılar! Serbest kalan 2 kişi itiraz sonrası tutuklandı
17:15 İstanbul'da adliye önünde kavga çıktı: 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
17:08 Dünya yavaş yavaş normalleşiyor! Polonya'da uygulanan bütün koronavirüs kısıtlamaları kalktı
17:05 Erkek hemşire, hastanede tedavi gören 2 genç kıza odalarında tecavüz etti
16:54 Gülşen, 3 isim hakkında hakkında 1 ay süreyle uzaklaştırma kararı aldırdı
16:54 Fenerbahçe'de ortalık birbirine girdi! Adaylığını duyuran Uğur Dündar'a sert suçlama
16:39 Boris Johnson'ın NATO Liderler Zirvesi'ndeki hareketleri görüşmeye damga vurdu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 18:01:15. #1.12#
SON DAKİKA: Çin Dışişleri Bakanı, Pakistan Genelkurmay Başkanı ile İkili İlişkileri ve Uluslararası Meseleleri Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement