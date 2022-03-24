Çin Dışişleri Bakanı, Pakistan Genelkurmay Başkanı ile İkili İlişkileri ve Uluslararası Meseleleri Görüştü - Son Dakika

İSLAMABAD, 24 Mart (Xinhua) — Pakistanlı genelkurmay başkanı görüşme sırasında, Pakistan ile Çin arasındaki üst düzey stratejik işbirliğinden övgüyle bahsetti. Bacva, Çin'in dengeli ve istikrarlı bir dış politika izlediğini, dünya barışı ve kalkınmasına bağlı olduğunu ve uluslararası alanda sıcak meselelerde sorumlu bir büyük ülke rolünü yerine getirdiğini söyledi ve Çin'in dış politikasını överek desteklediğini ifade etti. Wang ise, Çin'in Pakistan ordusunu; iki ülke arasındaki her türlü koşulda stratejik işbirliği ortaklığını pekiştirmek ve güçlendirmek, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru inşasının güvenliğini ve sorunsuz ilerlemesini sağlamak ve Pakistan'daki Çin kurumlarının ve personelinin güvenliğini sağlamak için gösterdiği proaktif çabalarını ve önemli katkılarını takdir ettiğini söyledi.

Wang, ayrıca Pakistan ordusunun yeni dönemde ortak bir geleceğe sahip daha yakın bir Çin-Pakistan topluluğu oluşturmada dengeleyici ve istikrar sağlayıcı bir rol oynadığını söyledi. Afganistan meselesine ilişkin olarak ise Wang, sorunların çözümü için yaptırımların baskısına başvurmak yerine diyalog ve iletişimi desteklemek için Doğu'nun bilgeliğine başvurulması çağrısında bulundu. Wang, hem Çin'in hem de Pakistan'ın Afganistan'da iktidarda olan yetkilileri, aktif olarak açık ve kapsayıcı bir siyasi çerçeve oluşturulmaya, ılımlı ve ihtiyatlı iç ve dış politikalar uygulamaya ve terörün her türlüsüyle mücadele etmeye teşvik ettiğini söyledi.

Afganistan'ın elverişli coğrafi avantajlara, doğal kaynaklara ve gelişme potansiyeline sahip olduğuna dikkat çeken Wang, uluslararası toplumun Afganistan'ı ekonomik kalkınma, geçim kaynaklarının iyileştirilmesi ve kendi kendine yeterlilik için doğru yolu bulma konusunda desteklemesi gerektiğini söyledi. Bacva ise Pakistan'ın Ukrayna krizinin yayılma etkisinden son derece endişe duyduğunu, Çin'in adalet ve dengeyi korumanın yanı sıra barış görüşmelerini destekleme tutumunu takdir ettiğini ve bu bağlamda Çin ile iletişim ve koordinasyonu güçlendirmeye hazır olduğunu söyledi. Ukrayna krizinin dünyaya, bir taraf kendi özel veya mutlak güvenliğinin peşinde koştuğunda ve kendi güvenliğini başkalarının güvensizliği üzerinde aradığında çatışmaların yaşanacağını öğrettiğine dikkat çeken Wang, 21. yüzyılda askeri blokların ve gruplar arası rekabetin insanların desteğini kaybettiğini ve başarısızlığa mahkum olduğunu söyledi.