Çin Dışişleri Bakanı, Pakistanlı Mevkidaşıyla Görüştü - Son Dakika
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Çin Dışişleri Bakanı, Pakistanlı Mevkidaşıyla Görüştü

12.05.2022 23:20
Çin Dışişleri Bakanı, Pakistanlı Mevkidaşıyla Görüştü

BEİJİNG, 12 Mayıs (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çarşamba günü Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari ile video bağlantısı aracılığıyla görüşerek iki tarafı ikili ilişkilere zarar vermeye yönelik her türlü girişimi engellemeye çağırdı.

BEİJİNG, 12 Mayıs (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çarşamba günü Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari ile video bağlantısı aracılığıyla görüşerek iki tarafı ikili ilişkilere zarar vermeye yönelik her türlü girişimi engellemeye çağırdı. Çin ve Pakistan'ın benzersiz ve zaman içinde tüm zorlu koşullardan başarıyla geçmiş stratejik işbirliği ortakları olduğunu söyleyen Wang, iki taraf arasındaki dostluğun nesilden nesle aktarılacağını ve tek bir olayla sarsılmayacağını ya da değişmeyeceğini ifade etti.

Wang, "Çin, her zaman olduğu gibi, Pakistan'ı ulusal egemenliğini, güvenliğini ve saygınlığını korumada, ulusal kalkınma ve yenileşmeye olan bağlılığında sağlam bir şekilde destekleyecektir" dedi ve Çin'in, Pakistan'ın Çin'in temel çıkarlarına dair tüm konularda Çin'in yanında duracağına inandığını da sözlerine ekledi. Zerdari, göreve başlamasından beri ilk resmi ikili temasını Çin Dışişleri Bakanı ile görüşerek yapmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Pakistan Dışişleri Bakanı, ülkesindeki hem iktidar hem de muhalefet partilerinin Pakistan halkının ortak mutabakatı olan ikili dostluğu güçlü bir şekilde desteklediğini ifade etti. Pakistan Dışişleri Bakanı, ülkesinin tek Çin politikasını sıkı bir şekilde savunduğunu ve Çin'in Taiwan, Xinjiang, Tibet ve Güney Çin Denizi ile ilgili konulardaki tutumuna destek verdiğini belirtti. Bakan, Pakistan'ın Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ni, özellikle de Pakistan-Çin Ekonomik Koridoru'nun inşasını tam olarak desteklemekte olduğunu belirtti.

İki taraf Pakistan'daki Çin vatandaşları ve kurumlarının güvenliği konusunda da görüş alışverişinde bulundu. Wang, bir süredir Pakistan'daki Çin vatandaşlarını hedef alan bir dizi terör saldırısına dair Çin ve Pakistan'ın hızla harekete geçmesi ve bununla başa çıkmak amacıyla sağlam ve etkili tedbirler alması gerektiğini söyledi. Wang, "Faillerin soruşturulmasının hızlandırılması ve bir an önce cezalandırılması acil bir vazifedir. Pakistan'daki Çinli personel, kurumlar ve projeler için güvenlik korumasını iyileştirmek amacıyla hedefe yönelik tedbirler almalı, zamanında güvenlik uyarıları yapmalı ve benzer olayların tekrar yaşanmaması için güvenlik boşluklarını kapatmalıyız" dedi. Wang, Çin'in Pakistan'ı terörle mücadele kapasitesini geliştirmek konusunda desteklemeye devam edeceğini ve Çin-Pakistan ilişkilerine zarar vermeye yönelik her türlü girişimi engellemek amacıyla Pakistan ile el ele vermeye hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

Pakistan'ın, Karaçi Üniversitesi'ndeki Konfüçyüs Enstitüsü'nü hedef alan terör saldırısını en güçlü şekilde kınadığını söyleyen Zerdari, Pakistan'ın tüm terör eylemlerine şiddetle karşı çıktığını ve tüm suçluları adalete teslim edeceğini belirtti. Pakistan Dışişleri Bakanı, ülkesinin terörle mücadele kapasitesini artırmak ve Pakistan'daki tüm Çin vatandaşlarının güvenliğini sağlamak amacıyla Çin ile işbirliğini güçlendirmeye hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

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