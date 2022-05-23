Çin Dışişleri Bakanı, Pakistanlı Mevkidaşıyla Görüştü - Son Dakika
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Çin Dışişleri Bakanı, Pakistanlı Mevkidaşıyla Görüştü

23.05.2022 11:01
Çin Dışişleri Bakanı, Pakistanlı Mevkidaşıyla Görüştü

GUANGZHOU, 23 Mayıs (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Pazar günü Çin'in Guangzhou kentinde Pakistan'ın yeni Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari ile görüştü.

GUANGZHOU, 23 Mayıs (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Pazar günü Çin'in Guangzhou kentinde Pakistan'ın yeni Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari ile görüştü. Zerdari, geçen ay göreve başlamasından bu yana yurtdışına ilk ikili ziyaretini, 21-22 Mayıs tarihleri arasında Çin'e yaptığı resmi bir ziyaretle gerçekleştirmiş oldu. Wang, "Çin, yeni Pakistan hükümetinin iki ülke arasındaki her koşulda stratejik işbirliği ortaklığını geliştirme konusundaki kesin kararlılığını takdir ediyor" dedi. Wang, Çin'in komşu ülkelerle ilişkilerinde her zaman olduğu gibi Pakistan'a öncelik vereceğini ve Çin-Pakistan ilişkilerini bölgedeki istikrar için bir faktör haline getireceğini söyledi. Her iki taraf da birbirlerinin temel çıkarları ve önemli endişeleri için güçlü desteklerini yineledi.

Wang, Çin'in Pakistan'ı egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü korumada, birlik ve istikrarı sürdürmede ve ulusal şartlarına uygun bir kalkınma yolunu izlemede güçlü bir şekilde destekleyeceğini kaydetti. Zerdari de, Pakistan'ın Çin'in büyük başarılarını görmekten memnun olduğunu ve Çin'in gelecekteki gelişimini hiçbir gücün durduramayacağına inandığını ifade etti. Zerdari, Pakistan'ın tek-Çin politikasını sıkı bir şekilde gözettiğini belirtti. İki taraf terörizmi insanlığın ortak düşmanı olarak nitelendirdi ve Karaçi Üniversitesi Konfüçyüs Enstitüsü terör saldırısını şiddetle kınadı. Görüşmelerden sonra yayınlanan ortak açıklamaya göre Pakistan, soruşturmayı hızlandırmak, suçluları yakalamak ve adalete teslim etmek için çaba sarf edileceğini yineledi. Pakistan, Çin tarafına ülkedeki tüm Çin vatandaşlarının, projelerinin ve kurumlarının güvenliğini sağlama çabaları hakkında da bilgi verdi.

Açıklamada, Çin'in Pakistan'ın Çin vatandaşlarının emniyeti ve güvenliğine olan bağlılığını takdir ettiği ve Pakistan ile terörle mücadele ve güvenlik işbirliğini daha da geliştireceği belirtildi. Her iki taraf da, Çin'in önerdiği Küresel Kalkınma Girişimi ve Küresel Güvenlik Girişimi'ni uygulamak amacıyla işbirliğini geliştirmeyi kabul etti ve kalkınma gündemine odaklanmak, güvenlik sorunlarıyla mücadele etmek ve BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'ni uygulamak için diğer ülkelerle birlikte çalışma sözü verdi. Zerdari, Pakistan'ın Çin'in salgınla mücadele önlemlerini tam olarak anladığını ve desteklediğini ve Çin hükümetinin insanların hayatlarını ilk sıraya koyma kavramını gerçekten uyguladığını söyledi. Gerçeklerin Çin'in dinamik sıfır-Kovid yaklaşımının etkili olduğunu kanıtladığını ve Pakistan'a ilham verdiğini belirten Zerdari, Pakistan'ın pandemi ile ilgili konuları siyasallaştırmaya kesinlikle karşı olduğunu da sözlerine ekledi.

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Fotoğraf: Çin Dışişleri Bakanı Wang, Pakistanlı Mevkidaşı ile Görüştü Fotoğraf: Çin Dışişleri Bakanı Wang, Pakistanlı Mevkidaşı ile Görüştü Pakistan Dışişleri Bakanı Zerdari, ilk resmi dış ziyaretini Çin'e yaptı Pakistan Dışişleri Bakanı Zerdari, ilk resmi dış ziyaretini Çin'e yaptı
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Dışişleri Bakanı, Pakistanlı Mevkidaşıyla Görüştü - Son Dakika


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