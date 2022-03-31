Çin Dışişleri Bakanı, Rus Mevkidaşı ile Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Çin Dışişleri Bakanı, Rus Mevkidaşı ile Görüştü

31.03.2022 13:42
Çin Dışişleri Bakanı, Rus Mevkidaşı ile Görüştü

HEFEI, 31 Mart (Xinhua) — Çin-Rusya ilişkilerinin değişen uluslararası ortam içinde yeni bir sınava girdiğini kaydeden Wang, bu ilişkinin doğru yönünü koruduğunu ve güçlü bir direnç gösterdiğini kaydetti. Wang, "Her iki taraf da ikili ilişkileri geliştirmek için daha güçlü bir iradeye ve çeşitli alanlarda işbirliğini artırmak amacıyla daha güçlü bir güvene sahip" dedi. Wang, Çin'in […]

HEFEI, 31 Mart (Xinhua) — Çin-Rusya ilişkilerinin değişen uluslararası ortam içinde yeni bir sınava girdiğini kaydeden Wang, bu ilişkinin doğru yönünü koruduğunu ve güçlü bir direnç gösterdiğini kaydetti. Wang, "Her iki taraf da ikili ilişkileri geliştirmek için daha güçlü bir iradeye ve çeşitli alanlarda işbirliğini artırmak amacıyla daha güçlü bir güvene sahip" dedi. Wang, Çin'in iki lider arasındaki önemli fikir birliğinin rehberliğinde yeni dönemde ilişkileri daha üst bir düzeye çıkarmak için Rusya ile birlikte çalışmaya istekli olduğunu söyledi.

Lavrov yaptığı açıklamasında, iki lider arasındaki stratejik iletişimin ikili ilişkilerin düzenli bir şekilde gelişimini sağlamada ve çok kutuplu bir dünyayı desteklemekte önemli bir rol oynadığını söyledi. Rusya Dışişleri Bakanı, ülkesinin çok kutuplulaşma sürecini teşvik etmek, hegemonya ve güç politikalarına karşı çıkmak ve BM Antlaşması'nın amaç ve ilkelerini desteklemek için uluslararası ve çok taraflı arenada Çin ile birlikte çalışmaya istekli olduğunu söyledi. Lavrov, Rusya-Ukrayna görüşmeleri ile ilgili Çin tarafını bilgilendirerek Rusya'nın gerilimi hafifletmeye, Ukrayna ile barış görüşmelerini sürdürmeye ve uluslararası toplumla iletişimi sürdürmeye kararlı olduğunu ifade etti.

Çin Dışişleri Bakanı, Rus Mevkidaşı ile Görüştü
Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Çin'in doğusunda yer alan Anhui eyaletine bağlı Tunxi'de görüşüyor, 30 Mart 2022. (Fotoğraf: Zhou Mu/Xinhua)

Ukrayna sorununun karmaşık bir geçmişe sahip olduğunu kaydeden Wang, Çin'in Rusya ve Ukrayna'nın barış görüşmelerini sürdürmek için zorlukların aşılmasını desteklediğini, şimdiye kadar müzakerelerde elde edilen olumlu sonuçlara destek verdiğini, tansiyonun bir an önce düşürülmesini ve Rusya ile diğer tarafların geniş çaplı bir insani krizden kaçınma çabalarını desteklediğini ifade etti.

Uzun vadeli bir bakış açısıyla, Ukrayna krizinden dersler çıkarılması ve tüm tarafların meşru güvenlik endişelerine karşılıklı saygı ve bölünmez güvenlik temelinde yanıt verilmesi gerektiğini söyleyen Wang, Avrupa'da kalıcı barışı sağlamak amacıyla diyalog ve müzakere yoluyla dengeli, etkili ve sürdürülebilir bir Avrupa güvenlik yapısı kurulması çağrısında bulundu. İki taraf, Asya-Pasifik'in durumu ve BRICS mekanizması gibi diğer çok taraflı ilişkiler hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

YORUMLAR
500
Çin'de İmalat Dışı Satın Alma Yöneticileri Endeksi Mart'ta Düştü Çin'de İmalat Dışı Satın Alma Yöneticileri Endeksi Mart'ta Düştü Çinli Havacılık Yetkilisi: China Eastern Uçağının İki Kara Kutusu Deşifre Ediliyor Çinli Havacılık Yetkilisi: China Eastern Uçağının İki Kara Kutusu Deşifre Ediliyor

Çin Halk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, 31 Mart, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Çin Dışişleri Bakanı, Rus Mevkidaşı ile Görüştü - Son Dakika


Son Dakika
13:27 4 kişilik ailenin faili olarak tutuklanan "Sarı" kim: Olay yerinde takma dişi, ayakkabı izleri, evinde kanlı giysiler bulundu!
13:26 İstanbul'da Ramazan ayı boyunca ulaşıma düzenleme getirildi!
12:26 Kızlar tuvaleti şakası kanlı bitti: İki öğrenci intihar etti, biri de kayıp!
13:00 Will Smith'in sahnede tokat attığı Chris Rock ilk kez konuştu: Olayı sindirmeye çalışıyorum
12:57 Telsiz konuşmaları ortaya çıkardı: Rus askerleri 16 yaşındaki kıza tecavüz ettiklerini anlattı
12:54 Türkiye Ukrayna'ya garantör olursa silah, ordu ya da mali destek vermek zorunda!
12:53 İşte Türkiye'nin en ucuz Ramazan pidesi! Vatandaşa 1 TL'den satılıyor
12:47 Son Dakika: Trabzonspor-Beşiktaş derbisinin hakemi Zorbay Küçük oldu
12:43 Vali Yerlikaya İstanbul'da beklenen 9 büyük afet riskini açıkladı: Dua ederek bekleyemeyiz
12:40 Faruk Çelik, görevden alınmasının ardından ilk kez konuştu: Payitaht dizisindeki sahneye kırgınım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 13:48:54. #1.13#
SON DAKİKA: Çin Dışişleri Bakanı, Rus Mevkidaşı ile Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement