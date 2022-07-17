Çin Dışişleri Bakanı, Sel Felaketi Nedeniyle Pakistanlı Mevkidaşına Taziye Mesajı Gönderdi - Son Dakika
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Çin Dışişleri Bakanı, Sel Felaketi Nedeniyle Pakistanlı Mevkidaşına Taziye Mesajı Gönderdi

17.07.2022 14:14
Çin Dışişleri Bakanı, Sel Felaketi Nedeniyle Pakistanlı Mevkidaşına Taziye Mesajı Gönderdi

NANNİNG, 17 Temmuz (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi Cumartesi günü Pakistan Dışişleri Bakanı Bilawal Bhutto Zardari'ye Pakistan'daki sellerin yol açtığı mağduriyetler nedeniyle bir taziye mesajı gönderdi.

NANNİNG, 17 Temmuz (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi Cumartesi günü Pakistan Dışişleri Bakanı Bilawal Bhutto Zardari'ye Pakistan'daki sellerin yol açtığı mağduriyetler nedeniyle bir taziye mesajı gönderdi. Wang mesajında, Pakistan'ın çok sayıda bölgesinin şiddetli yağışlardan olumsuz etkilendiğini, bunların ciddi can ve mal kaybına yol açtığını öğrenmenin derin üzüntüsünü yaşadığını, yaşamını yitirenlerin yaslı ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilediğini ve sellerden etkilenen bölgelerde yaşayanlara ise geçmiş olsun dileklerini iletti. Çin hükümetinin ve halkının her zaman Pakistan hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde olduğunu söyleyen Wang, Pakistan halkının Pakistan hükümetinin liderliğinde felaketin üstesinden geleceğine ve en kısa sürede yaşamın normale döneceğine inandığını ifade etti.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Dışişleri Bakanı, Sel Felaketi Nedeniyle Pakistanlı Mevkidaşına Taziye Mesajı Gönderdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin Dışişleri Bakanı, Sel Felaketi Nedeniyle Pakistanlı Mevkidaşına Taziye Mesajı Gönderdi - Son Dakika
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