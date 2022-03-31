Çin Dışişleri Bakanı Türkmen Mevkidaşıyla Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Çin Dışişleri Bakanı Türkmen Mevkidaşıyla Görüştü

31.03.2022 15:53
Çin Dışişleri Bakanı Türkmen Mevkidaşıyla Görüştü

HEFEI, 31 Mart (Xinhua) — Uluslararası durum nasıl değişirse değişsin Çin'in Türkmenistan'ın güvenilir kardeşi ve güvenilir ortağı olmaya devam edeceğini kaydeden Wang, Çin'in Türkmenistan ile ilişkilerde tam bir güvene sahip olduğunu söyledi. Wang, Çin'in, çeşitli alanlarda işbirliğinin sürekli, sorunsuz ve istikrarlı gelişiminde ilerleme sağlamak ve daha geniş perspektifler açmak için Türkmenistan ile çalışmaya istekli olduğunu […]

HEFEI, 31 Mart (Xinhua) — Uluslararası durum nasıl değişirse değişsin Çin'in Türkmenistan'ın güvenilir kardeşi ve güvenilir ortağı olmaya devam edeceğini kaydeden Wang, Çin'in Türkmenistan ile ilişkilerde tam bir güvene sahip olduğunu söyledi. Wang, Çin'in, çeşitli alanlarda işbirliğinin sürekli, sorunsuz ve istikrarlı gelişiminde ilerleme sağlamak ve daha geniş perspektifler açmak için Türkmenistan ile çalışmaya istekli olduğunu da sözlerine ekledi. Meredov ise Türkmenistan'ın Çin'i enerji işbirliğinde en önemli ortak olarak gördüğünü ve kabul görmüş bu pozisyonu değiştirmeyeceğini söyledi ve ülkesinin, Büyük İpek Yolu ile Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ni canlandırmaya ve ikili ilişkileri yeni bir zirveye çıkarmaya yönelik kalkınma stratejisi arasındaki uyumu güçlendirmeye istekli olduğunu belirtti.

Wang, Çin'in tüm enerji sanayi zincirinde işbirliğini genişletmeye, enerji alanındaki ortaklaşa çalışmanın hacmini ve ölçeğini büyütmeye ve yeşil enerji, doğalgaz kullanımı ve teknik ekipman alanlarında işbirliği potansiyelini keşfetmeye istekli olduğunu söyledi. İki taraf, Çin ile beş Orta Asya ülkesi arasındaki işbirliği ve Afganistan meselesi hakkında da görüş alışverişinde bulundu. Meredov, Afganistan'ın terör örgütleriyle arasına net bir sınır çizmesine ve Doğu Türkistan İslami Hareketi de dahil olmak üzere tüm terör güçlerini kararlılıkla çökertmesine yönelik desteğini dile getirdi.

YORUMLAR
500
Çin'in Zhejiang Eyaletindeki Çay Bahçelerinde Hasat Zamanı Çin'in Zhejiang Eyaletindeki Çay Bahçelerinde Hasat Zamanı Myanmar'a Çin'in Bağışladığı 2,2 Milyon Dozdan Fazla Sinovac Aşısı Daha Ulaştı Myanmar'a Çin'in Bağışladığı 2,2 Milyon Dozdan Fazla Sinovac Aşısı Daha Ulaştı

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkmenistan, 31 Mart, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Çin Dışişleri Bakanı Türkmen Mevkidaşıyla Görüştü - Son Dakika


Son Dakika
15:55 Sevda Demirel, cinsiyet değiştirip adını Doruk yapan Neslihan Doğrusöz'le ilişkisini anlattı: Tanıdığım en delikanlı erkekti
15:53 Doukara'nın çektirdiği üçlü başını yaktı! Giresunspor, sözleşmesini feshetti
15:48 Şeker zammı sonrası market etiketlerinde hangi rakamları göreceğiz? İşte miktarına göre yeni şeker fiyatları
15:38 CHP'li Özkoç'tan, Soylu'ya çok sert sözler: İçişleri Bakanlığı, hiç bu kadar itibarsız ve çapsız bir kişi tarafından yönetilmedi!
15:38 Hakkında kayıp ihbarı yapılan kadın anneannesinin mezarı başında ölü bulundu!
15:37 24 yaşındaki genç aldığı tehditler sebebiyle kaçtığı evde ölü bulundu!
15:30 Fıs Fıs İsmail rolüyle tanınan Süleyman Yağcı özür diledi: Kelimem maksadını aştı
15:22 Markette hırsızlık yaptığı söylenen kadın bir anda soyundu, müşteriler dondu kaldı
15:19 Kılıçdaroğlu Manisa'daydı: İyi ki Millet İttifakı kuruldu, diyeceksiniz!
15:14 Erdoğan'dan sonra, Bakan Bilgin de asgari ücrete ilişkin konuştu: Asgari ücret zammı gündemimizde yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 16:04:04. #1.11#
SON DAKİKA: Çin Dışişleri Bakanı Türkmen Mevkidaşıyla Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement