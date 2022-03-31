Çin Dışişleri Bakanı Türkmen Mevkidaşıyla Görüştü - Son Dakika

HEFEI, 31 Mart (Xinhua) — Uluslararası durum nasıl değişirse değişsin Çin'in Türkmenistan'ın güvenilir kardeşi ve güvenilir ortağı olmaya devam edeceğini kaydeden Wang, Çin'in Türkmenistan ile ilişkilerde tam bir güvene sahip olduğunu söyledi. Wang, Çin'in, çeşitli alanlarda işbirliğinin sürekli, sorunsuz ve istikrarlı gelişiminde ilerleme sağlamak ve daha geniş perspektifler açmak için Türkmenistan ile çalışmaya istekli olduğunu da sözlerine ekledi. Meredov ise Türkmenistan'ın Çin'i enerji işbirliğinde en önemli ortak olarak gördüğünü ve kabul görmüş bu pozisyonu değiştirmeyeceğini söyledi ve ülkesinin, Büyük İpek Yolu ile Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ni canlandırmaya ve ikili ilişkileri yeni bir zirveye çıkarmaya yönelik kalkınma stratejisi arasındaki uyumu güçlendirmeye istekli olduğunu belirtti.

Wang, Çin'in tüm enerji sanayi zincirinde işbirliğini genişletmeye, enerji alanındaki ortaklaşa çalışmanın hacmini ve ölçeğini büyütmeye ve yeşil enerji, doğalgaz kullanımı ve teknik ekipman alanlarında işbirliği potansiyelini keşfetmeye istekli olduğunu söyledi. İki taraf, Çin ile beş Orta Asya ülkesi arasındaki işbirliği ve Afganistan meselesi hakkında da görüş alışverişinde bulundu. Meredov, Afganistan'ın terör örgütleriyle arasına net bir sınır çizmesine ve Doğu Türkistan İslami Hareketi de dahil olmak üzere tüm terör güçlerini kararlılıkla çökertmesine yönelik desteğini dile getirdi.