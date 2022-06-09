Çin ve Orta Asya Ülkeleri Dışişleri Bakanları Nur-Sultan'da Biraraya Geldi - Son Dakika
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Çin ve Orta Asya Ülkeleri Dışişleri Bakanları Nur-Sultan'da Biraraya Geldi

09.06.2022 14:25
Çin ve Orta Asya Ülkeleri Dışişleri Bakanları Nur-Sultan'da Biraraya Geldi

SULTAN, 9 Haziran (Xinhua) - Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Kazakistan'ın başkenti Nur-Sultan'da düzenlenen üçüncü Çin ve Orta Asya (C+C5) dışişleri bakanları toplantısına katıldı, 8 Haziran 2022.

NUR-SULTAN, 9 Haziran (Xinhua) - Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Kazakistan'ın başkenti Nur-Sultan'da düzenlenen üçüncü Çin ve Orta Asya (C+C5) dışişleri bakanları toplantısına katıldı, 8 Haziran 2022. (Fotoğraf: Kalizhan Ospanov/Xinhua) Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi'nin başkanlık ettiği toplantıya Çin Dışişleri Bakanı Wang'ın yanı sıra Türkmenistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, Tacikistan Ulaştırma Bakanı Azim İbrahim ve Özbekistan Dışişleri Bakan Vekili Vladimir Norov da katıldı.

Çin ve Orta Asya Ülkeleri Dışişleri Bakanları Nur-Sultan'da Biraraya Geldi
Çin ve Orta Asya Ülkeleri Dışişleri Bakanları Nur-Sultan'da Biraraya Geldi

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Kaynak: Xinhua

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve Orta Asya Ülkeleri Dışişleri Bakanları Nur-Sultan'da Biraraya Geldi - Son Dakika

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