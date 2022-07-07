Çin Dışişleri Bakanı, Ukrayna'daki Durumla İlgili Ülkesinin Endişelerini Açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi

Çin Dışişleri Bakanı, Ukrayna'daki Durumla İlgili Ülkesinin Endişelerini Açıkladı

07.07.2022 22:50
Çin Dışişleri Bakanı, Ukrayna'daki Durumla İlgili Ülkesinin Endişelerini Açıkladı

BALİ, 7 Temmuz (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Perşembe günü Endonezya'nın turizm adası Bali'de düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile Ukrayna sorunuyla ilgili olarak görüş...

BALİ, 7 Temmuz (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Perşembe günü Endonezya'nın turizm adası Bali'de düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile Ukrayna sorunuyla ilgili olarak görüş alışverişinde bulundu. Wang, Çin'in Ukrayna'daki mevcut durumla ilgili üç endişesini açıkladı.

Bakan, Çin'in ilk olarak Soğuk Savaş düşüncesinin körüklenmesi, blok cepheleşmeye yönelik beklenti yaratılması ve "yeni bir Soğuk Savaş'ın" çıkarılmasına yönelik faaliyetlere karşı olduğunu söyledi. Wang, karmaşık ve ciddi zorluklar karşısında dünyanın, bölünmeden çok birlik olmaya değer verdiğini ve ihtiyaç duyulan şeyin ise çatışma yerine diyalog olduğunu belirtti. Bakan, Çin'in her zaman tarihin doğru tarafında yer alacağını ve barış görüşmelerini destekleyeceğini vurguladı. Wang ikinci olarak ise Çin'in egemenlik ve toprak bütünlüğünü tehlikeye atan çifte standart uygulamalarına karşı olduklarını ifade etti. Bakan, bazı ülkelerin Ukrayna konusunda egemenlik ilkesini vurgularken, Taiwan meselesine gelince Çin'in egemenliği ve tek Çin ilkesine meydan okumaya devam ettiklerini ve hatta Taiwan Boğazı'nda çifte standart olarak kasıtlı şekilde gerginlik çıkardıklarını belirtti.

Wang, ülkesinin Ukrayna krizini Taiwan meselesiyle bir tutacak her türlü girişimi reddettiğini bildirerek, Çin'in temel çıkarlarını sağlam şekilde savunacağını kaydetti. Bakan üçüncü olarak, Çin'in, diğer ülkelerin meşru kalkınma hakkını tehlikeye atan her türlü eyleme karşı olduğunu söyledi. Bazı ülkelerin, Ukrayna krizini Çin ve diğer ülkelere yönelik ne meşru ne de yasal olan tek taraflı yaptırımları kötüye kullanmak için bahane olarak kullandığını söyleyen Wang, bu gibi eylemlerin devletler arası normal temasları tehlikeye attığını, uluslararası ticaretin geçerli kurallarını ihlal ettiğini ve Ukrayna krizini daha da karmaşık hale getirerek, gerginliğe yol açtığını belirtti. Wang, bütün tarafların bu gibi eylemlere karşı birlikte direnmesi, ayrıca açık, adil ve ayrımcılık karşıtı uluslararası bir işbirliği ortamı kurmak için çaba göstermesi gerektiğini sözlerine ekledi.

YORUMLAR
500
Filipinler Cumhurbaşkanı Çin Dışişleri Bakanı ile Görüştü Filipinler Cumhurbaşkanı Çin Dışişleri Bakanı ile Görüştü Almanya'da sanayi üretimi mayısta beklentilerin altında kaldı Almanya'da sanayi üretimi mayısta beklentilerin altında kaldı
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Dışişleri Bakanı, Ukrayna'daki Durumla İlgili Ülkesinin Endişelerini Açıkladı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
22:58 Bülent Ersoy'un vasiyetinde dikkat çeken "Gülşen" detayı
22:30 Marcao, Sevilla ile sözleşme imzaladı! Sarı-kırmızılılara 12 milyon euro bonservis ödenecek
22:21 Genç sadece bir tek soru sordu, amcanın cevabı gülme krizi neden oldu
21:46 Şikayetini geri çekmediği için kadını ve avukatı öldüren adam tutuklandı
21:41 Fenerbahçe'den Galatasaray' a çağrı: Ya gelin tartışalım ya da ilelebet susun!
21:15 ODTÜ Rektörlüğü, bu yılki mezuniyet törenlerini 'güvenlik' gerekçesiyle iptal etti
21:11 LGBT'ye verdiği destekle dikkatleri üzerine çeken Gueye, Galatasaray'a geliyor
21:02 Hong Kong'da evli çift, otel havuzunda kimseyi umursamadan cinsel ilişkiye girdi
20:52 Fırınlarda 210 gram ekmeğin fiyatı yüzde 33,3 zamla 4 TL'ye yükseldi
20:51 Şirketlere 'kredi kısıtlama' kararında düzenlenmeye gidildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 23:07:33. #1.13#
SON DAKİKA: Çin Dışişleri Bakanı, Ukrayna'daki Durumla İlgili Ülkesinin Endişelerini Açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement