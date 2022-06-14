Çin Dışişleri Bakanı, Uluslararası Üçlü İşbirliği Forumu 2022'ye Kutlama Mesajı Gönderdi - Son Dakika
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Çin Dışişleri Bakanı, Uluslararası Üçlü İşbirliği Forumu 2022'ye Kutlama Mesajı Gönderdi

14.06.2022 15:35
Çin Dışişleri Bakanı, Uluslararası Üçlü İşbirliği Forumu 2022'ye Kutlama Mesajı Gönderdi

BEİJİNG, 14 Haziran (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi Salı günü, Uluslararası Üçlü İşbirliği Forumu (IFTC) 2022'ye kutlama mesajı gönderdi.

BEİJİNG, 14 Haziran (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi Salı günü, Uluslararası Üçlü İşbirliği Forumu (IFTC) 2022'ye kutlama mesajı gönderdi. Mesajında Wang, coğrafi, ticari ve kültürel bağları bulunan Çin, Japonya ve Güney Kore'nin birbirlerinin geniş ortak çıkarları paylaşan önemli işbirliği ortakları olduğunu kaydetti. Wang, üç ülkenin yirmi yıldan fazla bir süredir pratik işbirliğini ileriye taşıdığını, Çin-Japonya-Güney Kore işbirliğini Doğu Asya'da barış ve istikrarı korumak ve bölgesel entegrasyonu kolaylaştırmanın yanı sıra dünyanın kalkınmasını ve refahını teşvik etmek açısından önemli bir platform haline getirdiğini söyledi.

Wang, Üçlü İşbirliği Sekreterliği'nin amiral gemisi projesi olarak, IFTC'nin üç ülkenin bilgeliğini biraraya getirmede, kalkınma deneyiminin karşılıklı olarak öğrenilmesinde ve karşılıklı alışveriş ve işbirliğinin derinleştirilmesinde olumlu bir rol oynadığını söyledi. Çin Dışişleri Bakanı, mevcut uluslararası ortamda artan istikrarsızlık ve belirsizlikle birlikte, Doğu Asya'da ve genel olarak dünyada barışçıl kalkınmayı teşvik etme açısından önemli güçler olan bu üç ülkenin; bölgesel istikrara, ekonomik toparlanmaya ve çeşitli ülkeler arasındaki dostluk bağlarına daha fazla pozitif enerji sağlamak için; karşılıklı güveni artırmasının ve işbirliğini genişletmesinin yanı sıra Çin-Japonya-Güney Kore işbirliğine daha fazla canlılık ve ivme katmasının gerektiğini vurguladı. Üçlü İşbirliği Sekreterliği ikinci on yıl için yeni bir yolculuğa çıkarken Wang, üç ülkenin ortak desteğiyle sekreterliğin yeni başarılara imza atacağını, yeni bir görünüm kazanacağını ve üçlü işbirliğini ve kalıcı dostluğu yeni bir seviyeye taşıyacağını umduğunu dile getirdi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Dışişleri Bakanı, Uluslararası Üçlü İşbirliği Forumu 2022'ye Kutlama Mesajı Gönderdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin Dışişleri Bakanı, Uluslararası Üçlü İşbirliği Forumu 2022'ye Kutlama Mesajı Gönderdi - Son Dakika
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