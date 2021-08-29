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Çin Dışişleri Bakanı Vang, Afganistan'daki siyasi yapının inşasında ABD'ye büyük işler düştüğünü söyledi - Son Dakika

Çin Dışişleri Bakanı Vang, Afganistan'daki siyasi yapının inşasında ABD'ye büyük işler düştüğünü söyledi

29.08.2021 23:50
Çin Dışişleri Bakanı Vang, Afganistan'daki siyasi yapının inşasında ABD'ye büyük işler düştüğünü söyledi, System.String[]

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Afganistan'da yeni yönetimin siyasi yapıyı inşa sürecinde ABD'ye büyük işler düştüğünü belirtti.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Afganistan'da yeni yönetimin siyasi yapıyı inşa sürecinde ABD'ye büyük işler düştüğünü belirtti.

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, Vang, Afganistan'daki gelişmelere ve iki ülke ilişkilerine dair ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi yaptı.

Vang, Afganistan'da yeni yönetimin siyasi yapıyı inşa etme sürecinde ABD'ye büyük işler düştüğünü vurgulayarak özellikle uluslararası toplumla birlikte hareket edilmesi, ekonomik ve insani yardımların sağlanmaya çalışılması gerektiğini kaydetti.

Ülkede tüm tarafların Taliban ile iletişime geçerek aktif olarak yönlendirilmeleri gerektiğine işaret eden Vang, ABD'yi ise kurumlarının normal işleyişini sağlamak, sosyal güvenliği ve istikrarı sürdürmek, devalüasyonu ve fiyat artışlarını frenlemek ve bir an önce barışçıl yapılanmaya giden yola çıkmak için yeni yönetimin siyasi bir yapı inşa etmesine yardım etmeye çağırdı.

Vang, bölgedeki gerçeklerin, Afganistan'daki savaşın terörist güçleri ortadan kaldırma hedefine ulaşmadığını kanıtladığını ifade ederek ABD ve NATO birliklerinin aceleyle geri çekilmesinin, Afganistan'daki çeşitli terör örgütlerinin yeniden canlanması için bir fırsat sağlayacağı konusunda uyardı.

ABD tarafının, Afganistan'ın egemenlik ve bağımsızlığına saygı duyması gerektiğini kaydeden Vang, çifte standart veya terörle "seçici mücadele" yerine, terörizmin kontrol edilmesine ve şiddetin durdurulmasına yardımcı olmak için pratik adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Vang, ayrıca, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Afganistan'daki muhtemel adımlarına dair ise "BMGK, herhangi bir adım atacaksa, çatışmaları artırmak yerine hafifletmeye yardımcı olmalı ve Afganistan'daki durumun kargaşaya dönmek yerine sorunsuz bir şekilde çözülmesine yardımcı olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Çin'in ABD ile ilişkilerini bu ülkenin Çin'e karşı tutumu belirleyecek

Vang, telefon görüşmesinde ABD'li mevkidaşına, Çin'e karşı tutumlarına göre ABD ile nasıl ilişki kuracaklarına karar vereceklerini işaret ederek, "Washington aynı zamanda Çin-ABD ilişkisini rayına oturtmak istiyorsa, Çin'e iftira atmayı ve Çin'in egemenliğini, güvenliğini ve çıkarlarını baltalamayı bırakmalı." dedi.

Öte yandan Vang, ABD'yi yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kökenine dair süreçleri siyasallaştırılmayı bırakmaya çağırdı.

Blinken'dan, Çin'in Afganistan ile ilgili endişelerini anlıyoruz yanıtı

Antony Blinken da mevkidaşı Vang'a, Çin'in Afganistan ile ilgili endişelerini anladıklarını ve saygı duyduklarını ifade etti.

Blinken, BMGK'nin Taliban'dan, yabancı vatandaşların güvenli tahliyesi, Afgan halkının insani yardım almasını sağlaması konusunda dünyaya açık bir mesaj vermesini beklediğini ifade etti.

ABD'li Bakan, bölgenin terörizmin kaynağı veya terörizme güvenli bir sığınak olamayacağını kaydetti.

Blinken, ABD'nin Kovid-19'un kökeninin takibi konusunda herhangi bir ülkeyi suçlama niyetinde olmadığını ancak her iki ülkenin de gerekli bilgileri sağlama sorumluluğuna sahip olduğunu sözlerine ekledi.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin Dışişleri Bakanı Vang, Afganistan'daki siyasi yapının inşasında ABD'ye büyük işler düştüğünü söyledi - Son Dakika


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