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Çin Dışişleri Bakanı Vang'dan Gazze çağrısı: Uluslararası toplum hemen ve şimdi harekete geçmeli - Son Dakika

Çin Dışişleri Bakanı Vang'dan Gazze çağrısı: Uluslararası toplum hemen ve şimdi harekete geçmeli

İsrailli yetkililerin Gazze'ye nükleer bomba atılması yönünde art arda yaptığı çağrılara yönelik restiyle kamuoyunda geniş yankı uyandıran Çin'den dikkat çeken bir mesaj daha geldi. Uluslararası topluma bir an önce harekete geçme çağrısında bulunan Dışişleri Bakanı Wang, "Gazze'deki insani felaketin sürmesini önlemek üzere etkili ve güvenilir tedbirler alınmalı" ifadelerini kullandı.

20.11.2023 08:27

Gazze'de 13 binden fazla Filistinliyi katleden İsrail'den art arda yükselen nükleer bomba tehditlerine yönelik restiyle dikkat çeken Çin'de Dışişleri Bakanı Vang "Uluslararası toplum hemen ve şimdi harekete geçmeli, Gazze'deki insani felaketin sürmesini önlemek üzere etkili ve güvenilir tedbirleri almalı" çağrısında bulundu.

ÇİN'DEN İSRAİL'E NÜKLEER RESTİ GELMİŞTİ

İsrailli bazı yetkililerin Gazze Şeridi'ne nükleer atılması yönündeki çağrılarına tepki gösteren Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Geng Shuang, bu tür açıklamalar karşısında şok olduğunu ve endişelerini dile getirdiğinin altını çizmişti.

Çin'den dünyaya 'Gazze' mesajı: Uluslararası toplum hemen ve şimdi harekete geçmeli
Çin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Geng Shuang.

"SON DERECE SORUMSUZCA VE RAHATSIZ EDİCİ"

Geng bu hususa ilişkin şu ifadelere yer verdi; "Bu tür açıklamalar evrensel olarak kınanmalıdır ve son derece sorumsuzca ve rahatsız edicidir. Bu tür açıklamalar, nükleer bir savaşın kazanılamayacağı yönündeki uluslararası fikir birliğine ters düşmekte, nükleer silahlardan arındırılmış bir Ortadoğu bölgesi kurulmasına yönelik uluslararası ruha ters düşmekte ve gerilimin azaltılması, çatışmaların durdurulması ve sivillerin korunmasına yönelik uluslararası çağrılara karşı çıkmaktadır."

DIŞİŞLERİ BAKANI'NDAN DÜNYAYA "GAZZE" MESAJI

Geng'in İsrail'e yönelik nükleer resti kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Dışişleri Bakanı Vang'dan dünyaya dikkat çeken bir "Gazze" mesajı geldi.

Çin'den dünyaya 'Gazze' mesajı: Uluslararası toplum hemen ve şimdi harekete geçmeli
Çin Dışişleri Bakanı Vang.

"ULUSLARARASI TOPLUM HEMEN HAREKETE GEÇMELİ"

Vang, "Uluslararası toplum hemen ve şimdi harekete geçmeli, Gazze'deki insani felaketin sürmesini önlemek üzere etkili ve güvenilir tedbirleri almalı" dedi.

Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Orta Doğu, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Dışişleri Bakanı Vang'dan Gazze çağrısı: Uluslararası toplum hemen ve şimdi harekete geçmeli - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin Dışişleri Bakanı Vang'dan Gazze çağrısı: Uluslararası toplum hemen ve şimdi harekete geçmeli - Son Dakika
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