Çin Dışişleri Bakanı Vang: "Çin-ABD ilişkileri en ciddi sınamalarla yüzleşiyor" - Son Dakika

Çin Dışişleri Bakanı Vang: "Çin-ABD ilişkileri en ciddi sınamalarla yüzleşiyor"

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Çin- ABD ilişkilerinin, tesis edilmesinden bu yana en ciddi sınamalarla yüzleştiğini belirterek, Washington yönetiminin Çin'e karşı "daha tarafsız ve soğukkanlı" bir anlayış oluşturması gerektiğini söyledi.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Çin- ABD ilişkilerinin, tesis edilmesinden bu yana en ciddi sınamalarla yüzleştiğini belirterek, Washington yönetiminin Çin'e karşı "daha tarafsız ve soğukkanlı" bir anlayış oluşturması gerektiğini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 2 patlama yaşanan fabrikayla ilgili alınan kararı açıkladı: Havai fişek fabrikası kapanıyor
BDDK'dan 7 bankaya 204 milyon 651 bin TL idari para cezası
Ankaralı iş insanı Ertem Gürsol, Elazığ'da otel odasında ölü bulundu

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Vang, ABD'li bir medya kuruluşuna telekonferans yoluyla Çin-ABD ilişkilerini değerlendirdi.

"Çin- ABD ilişkileri, kuruluşundan bu yana en ciddi sınamalarla yüzleşiyor." ifadelerini kullanan Vang, ABD'li bazı siyasetçilerin ideolojik ön yargıları nedeniyle Çin'i rakipten öte düşmana dönüştürmek için çabaladığını, Çin'in kalkınmasını ve iki ülke arasındaki iletişimi engellemeye çalıştığını dile getirdi.

Çin-ABD ilişkilerinin kaostan çıkarak düzene geri dönebilmesinin sadece iki ülke halklarının çıkarlarıyla değil dünyanın ortak geleceğiyle de bağlantılı olduğunu vurgulayan Vang, "ABD, Çin'e yönelik daha tarafsız ve soğukkanlı bir anlayış oluşturmalı, Çin politikasını daha makul bir şekilde formüle etmeli." görüşünü aktardı.

Vang, ilişkilerin doğru yola dönebilmesi için iki ülke arasında, tüm diyalog kanallarının açılması ve aktif olması, karşılıklı "yapılacaklar listesinin" müzakere edilmesi ve salgına karşı iş birliğine yoğunlaşılması gerektiğinin altını çizdi.

Çin'in yabancı ülkeleri taklit etmediğini ve kendi yönetim modelini ihraç etmediğini dile getiren Vang, "Çin, başka bir ABD olmayacak, olamaz." dedi.

Vang, ABD ve Çin'in birbirlerini dönüştürme arayışına girmek yerine, farklı sistem ve medeniyetlerin barışçıl şekilde birlikte varoluş yolunu keşfetmesi gerektiğini söyledi.

Çin ve ABD, Hong Kong'da yürürlüğe giren Ulusal Güvenlik Kanunu, Güney Çin Denizi, geçen yıla damgasını vuran ticaret savaşı başta olmak üzere birçok konuda gerginlik yaşıyor.

Çin ABD'yi iç işlerine müdahale etmek, egemenlik haklarına saygı duymamakla suçlarken, Washington yönetimi ise zaman zaman doğrudan Çin yönetimini hedef alıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Washington, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 13:13 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin Dışişleri Bakanı Vang: 'Çin-ABD ilişkileri en ciddi sınamalarla yüzleşiyor' - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

15:03 13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü 14:59 Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı 14:17 Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı 13:01 Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı 11:22 Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı 10:41 Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira 10:25 Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada 09:26 Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı 08:20 Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi 07:54 Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak 07:47 Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi 07:33 İmamoğlu, İBB'ye yapılan son atama için CHP'den gelen tepkilere yanıt verdi 01:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 10 farklı kuruma kritik görevlendirme 00:16 Rıdvan Dilmen: Başakşehir yüzde 85 şampiyon 23:03 Yeni koronavirüs tedbiri! Düğün ve nişan törenlerinde "gözlemci" bulundurulacak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 2 patlama yaşanan fabrikayla ilgili alınan kararı açıkladı: Havai fişek fabrikası kapanıyor
19:10
BDDK'dan 7 bankaya 204 milyon 651 bin TL idari para cezası
18:53
Ankaralı iş insanı Ertem Gürsol, Elazığ'da otel odasında ölü bulundu
18:02
Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu! Üç ile şehit ateşi düştü
17:54
Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor
17:39
Kılıçdaroğlu'dan İBB'ye atanan Can Akın Çağlar'la ilgili tartışmalara tek cümlelik yanıt
17:27
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
17:03
Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı
16:40
Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor
16:14
Beşiktaş'ta Mehmet Topal'ın transferi gündeme geldi
15:03
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2020 19:44:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çin Dışişleri Bakanı Vang: "Çin-ABD ilişkileri en ciddi sınamalarla yüzleşiyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]