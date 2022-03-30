Çin Dışişleri Bakanı Vang, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü - Son Dakika

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Afganistan'a Komşu Ülkeler Dışişleri Bakanları Toplantısı için ülkesini ziyaret eden Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Anhui eyaletinin Tunşi şehrinde bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Lavrov, görüşmede Rusya'nın, iki ülke devlet başkanları arasında varılan mutabakat uyarınca Çin ile üst düzey stratejik koordinasyonu ve karşılıklı faydaya dayalı iş birliğini sürdürmeyi hedeflediğini belirtti.

Lavrov, Moskova'nın uluslararası alanda hegemonya ve güç siyasetine karşı olduğunu, çok kutupluluğu etkin şekilde desteklediğini vurguladı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerdeki durum hakkında bilgi veren Lavrov, Moskova'nın gerilimi düşürmeyi ve müzakereleri sürdürmeyi istediğini, bunun için uluslararası toplum ile iletişimi sürdüreceğini belirtti.

Çin, barış görüşmelerinin sürdürülmesini destekliyor

Çinli Bakan Vang da uluslararası durumun yeni bir kargaşa ve belirsizlik dönemine girdiğini, dünyanın yüzyılda bir görülen değişimlere tanıklık ettiğini kaydederek, ülkesinin daima çok kutupluluğu ve uluslararası ilişkilerin demokratikleşmesini desteklediğini, BM şartının amaç ve ilkeleri ile uluslararası ilişkileri yöneten temel normlara bağlılığı savunduğunu vurguladı.

Ukrayna sorununun karmaşık tarihi ve kökenleri olduğuna işaret eden Vang, Avrupa güvenliğine ilişkin ihtilafların birikiminin yanı sıra Soğuk Savaş zihniyeti blok cepheleşmesinin sonucu olduğu görüşünü dile getirdi.

Vang, Çin'in mevcut durumda Rusya ve Ukrayna'nın zorluklara rağmen barış görüşmelerini sürdürmesini desteklediğini, şu ana kadar alınan olumlu sonuçları takdir ettiğini belirterek, sahadaki durumun bir an evvel sükunete kavuşmasını ve büyük ölçekli insani krizden kaçınılmasını dilediklerini kaydetti.

Uzun vadede Ukrayna krizinden ders çıkarılması gerektiğine dikkati çeken Vang, güvenliğin bölünmezliği anlayışına uygun olarak tüm tarafların güvenlik endişelerine yanıt verilmesi ve Avrupa'da uzun dönemli istikrar için dengeli, etkin ve sürdürülebilir Avrupa güvenlik mimarisinin oluşturulmasının önemine işaret etti.

İki bakan; Asya-Pasifik güvenliği, Kore Yarımadası'ndaki durum, Şanghay İşbirliği Örgütü, Asya'da Etkileşim ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı gibi çok taraflı konulardaki tutumları karşılıklı ifade etti.