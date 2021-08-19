Çin Dışişleri Bakanı Vang, uluslararası toplumun Afganistan'ı baskılamak yerine desteklemesi gerektiğini belirtti - Son Dakika

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, yeni hükümet kurulması sürecinde uluslararası toplumun Afganistan'a baskı yapmak yerine desteklemesi gerektiğini belirtti.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Vang, Afganistan'daki gelişmelere dair İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile telefon görüşmesi yaptı.

Vang, görüşmede, Afganistan'daki sürece ilişkin, "Uluslararası toplum daha fazla baskı uygulamak yerine Afganistan'ı olumlu yönde teşvik etmeli ve yönlendirmeli." ifadesini kullandı.

"Taliban'ın, ABD liderliğindeki bir işgal tarafından zorla (ülkeden) çıkarıldıktan yaklaşık 20 yıl sonra yeniden iktidara geldiği" değerlendirmesinde bulunan Vang, Afganistan'daki durumun istikrarsız olduğuna ve belirsizliğini koruduğuna dikkati çekti.

Vang, ayrıca, uluslararası topluma Afganistan'ın jeopolitik bir savaş alanı olarak kullanılmaması çağrısında bulunarak, ülkenin bağımsızlığına ve halkının iradesine saygı göstermesi gerektiğini kaydetti.

Taliban'ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.