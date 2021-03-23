Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, 24-26 Mart'ta Türkiye'yi ziyaret edecek - Son Dakika

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'nin, 24-26 Mart'ta Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Vang 24-26 Mart'ta Türkiye'ye ziyarette bulunacak.
Açıklamada, "Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası güncel konular ele alınacaktır." ifadesi kullanıldı.
Öte yandan Çin Dışişleri Bakanı Vang'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesinin de öngörüldüğü kaydedildi.
Kaynak: AA
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