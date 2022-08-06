Çin'den ABD'ye, "Tayvan meselesini daha büyük bir krize dönüştürmeme" uyarısı - Son Dakika
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Çin'den ABD'ye, "Tayvan meselesini daha büyük bir krize dönüştürmeme" uyarısı

06.08.2022 12:07
Çin'den ABD'ye, "Tayvan meselesini daha büyük bir krize dönüştürmeme" uyarısı

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD'ye, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaretinin sebep olduğu, Çin ordusunun Ada çevresinde başlattığı tatbikatlarla tırmanan krizi büyütecek adımlardan kaçınma uyarısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD'ye, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaretinin sebep olduğu, Çin ordusunun Ada çevresinde başlattığı tatbikatlarla tırmanan krizi büyütecek adımlardan kaçınma uyarısında bulundu.

South China Morning Post'un haberine göre, Bakan Vang, ASEAN-Çin Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Kamboçya'da yaptığı açıklamada, Pelosi'nin Ada'yı ziyaret etmesine izin veren Washington'ın krizi yaratan taraf olduğunu savundu.

Pekin'in egemenliği ihlal edildiği ve iç işlerine müdahale edildiği için ziyarete tepki vermesinin gerekli olduğunu ifade eden Vang, "ABD'nin her zamanki taktiği, önce sorunları yaratmak ardından onları hedeflerine ulaşmak için kullanmaktır. Fakat bu yaklaşım, söz konusu Çin olduğunda işe yaramayacaktır." dedi.

Çin'in askeri tatbikatları açık ve şeffaf şekilde yürüttüğünü, kanunlara, uluslararası hukuka ve pratiklere uygun hareket ettiğini belirten Vang, "ABD'yi aceleci davranarak daha büyük bir kriz yaratmaktan kaçınmaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Vang, tatbikatların, "Tayvan'ın bağımsızlığını savunan güçleri uyarmayı ve cezalandırmayı amaçladığını" belirtti.

ABD'yi Çin ile diplomatik ilişkileri kurarken Tayvan'a verdiği "Altı Güvence"yi tek Çin politikasına dahil ederek statükoyu değiştirmeye çalıştığını ileri süren Vang, "Eğer iç işlerine karışmama ilkesi terk edilir veya görmezden gelinirse, ABD diğer ülkelere umarsızca davranmayı ve tehdit etmeyi sürdürecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Pelosi ve beraberindeki 5 kişilik Kongre heyetinin geçen hafta yaptığı ziyaret, Pekin'in tepkisini çekmişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Pelosi'nin uçağının Tayvan'a inmesinin hemen ardından yaptığı açıklamada, ziyareti kınadığını bildirmiş, Savunma Bakanlığı da Ada çevresinde "bir dizi askeri tatbikat" düzenleyeceğini duyurmuştu.

Nisanda planlanan ziyaret iptal edilmişti

82 yaşındaki Pelosi'nin nisanda Tayvan'a yapmayı planladığı ziyaret, Kovid-19'a yakalandığı gerekçesiyle iptal edilmişti.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, o günlerde Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaretinin "tek Çin" ilkesini tanımladığı "kırmızı çizginin aşılması" anlamına geleceği uyarısında bulunmuştu.

Pelosi, 25 yıl aradan sonra Ada'yı ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı oldu. Daha önce 1997'de Newt Gingrich, bu görevi yürütürken Tayvan'ı ziyaret etmişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çin'den ABD'ye, 'Tayvan meselesini daha büyük bir krize dönüştürmeme' uyarısı - Son Dakika

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