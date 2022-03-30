Çin Dışişleri Bakanı Wang, AB Temsilcisi Borrell ile Video Konferans Görüşmesi Yaptı - Son Dakika
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Çin Dışişleri Bakanı Wang, AB Temsilcisi Borrell ile Video Konferans Görüşmesi Yaptı

30.03.2022 14:44
Çin Dışişleri Bakanı Wang, AB Temsilcisi Borrell ile Video Konferans Görüşmesi Yaptı

HEFEI, 30 Mart (Xinhua) — Wang, çok kutuplu dünyada iki büyük güç olan Çin ve AB'nin düzenli bir şekilde stratejik iletişimi sürdürmesi, karşılıklı anlayışı geliştirmeye devam etmesi, işbirliği konsensüsünü sürekli olarak genişletmesi ve çeşitli dünya çapındaki sorunları birlikte ele alması gerektiğini söyledi. Wang Yi, iki tarafı ikili işbirliği için stratejik rehberlik sağlamak ve dünyaya olumlu […]

HEFEI, 30 Mart (Xinhua) — Wang, çok kutuplu dünyada iki büyük güç olan Çin ve AB'nin düzenli bir şekilde stratejik iletişimi sürdürmesi, karşılıklı anlayışı geliştirmeye devam etmesi, işbirliği konsensüsünü sürekli olarak genişletmesi ve çeşitli dünya çapındaki sorunları birlikte ele alması gerektiğini söyledi. Wang Yi, iki tarafı ikili işbirliği için stratejik rehberlik sağlamak ve dünyaya olumlu bir sinyal göndermek amacıyla üst düzey etkileşimler için iyi bir şekilde hazırlanmaya çağırdı.

Borrell, AB'nin Çin ile ikili ilişkileri geliştirmeye kararlı olduğunu söyledi. AB yetkilisi, birliğin "Tek Çin" ilkesine bağlılığını yineledi ve hem bütün olarak AB'nin hem de tüm üye devletlerin bu noktadan sapmayacağını ve sapmaması gerektiğini de kaydetti. Borrell, Ukrayna krizinin hem AB hem de dünya genelinde büyük etki yarattığını ve AB'nin erken bir ateşkes çağrısında bulunduğunu belirtti. Wang, Çin'in ateşkes ve barış görüşmeleri çağrısında bulunmayı sürdürmek, geniş ölçekli insani krizden kaçınmak ve barış kapısını açmak amacıyla uluslararası toplumla çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Ateşkes, 30 Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Çin Dışişleri Bakanı Wang, AB Temsilcisi Borrell ile Video Konferans Görüşmesi Yaptı - Son Dakika


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