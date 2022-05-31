Çin Dışişleri Bakanı Wang, Çin-Abd İlişkilerinde Rekabet Yerine İşbirliğinin Önemini Vurguladı - Son Dakika
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Çin Dışişleri Bakanı Wang, Çin-Abd İlişkilerinde Rekabet Yerine İşbirliğinin Önemini Vurguladı

31.05.2022 15:51
Çin Dışişleri Bakanı Wang, Çin-Abd İlişkilerinde Rekabet Yerine İşbirliğinin Önemini Vurguladı

SUVA, 31 Mayıs (Xinhua) -- Fiji'nin başkenti Suva'da bulunan Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Salı günü çevrimiçi olarak düzenlenen "Kissinger ve Çin-ABD İlişkileri" başlıklı bir sempozyumda video konferans yoluyla bir konuşma yaptı ve ikili ilişkilerin doğru yoluna...

SUVA, 31 Mayıs (Xinhua) -- Fiji'nin başkenti Suva'da bulunan Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Salı günü çevrimiçi olarak düzenlenen "Kissinger ve Çin-ABD İlişkileri" başlıklı bir sempozyumda video konferans yoluyla bir konuşma yaptı ve ikili ilişkilerin doğru yoluna ilişkin görüşünü dile getirdi. Wang, bir temsilci olarak eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin dostane insanlarına uzun vadeli ilgileri ve Çin-ABD ilişkilerinin gelişmelerine desteklerinden dolayı şükranlarını dile getirdi. Çin ile ABD'nin ortak güvenlikle bağlantılı, çeşitlendirilmiş ve hoşgörülü bir dünya inşa etmenin hem sorumluluğu hem de yükümlülüğü bulunduğunu belirten Wang, iki ülkenin ilişkilerini düzgün bir şekilde yürütüp yürütemeyeceklerinin iki tarafın net biçimde cevaplandırması gereken yüzyılın sorusu olduğunu belirtti. Wang, Çin-ABD ilişkilerinin giderek daha fazla zorlukla karşı karşıya kaldığını, tarihsel öyküsünün yapay olarak çarpıtıldığını ve gidişatının yanlış bir yöne girme riski taşıdığını söyledi.

Çin Dışişleri Bakanı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Taiwan meselesinde hatalı davranmaya devam ederse Taiwan Boğazı'nda barışı temelden sarsacağını ve nihayetinde kendisine zarar vereceğini vurguladı. Wang, "Çin-ABD ilişkileri daha fazla kötüye gidemez ve doğru seçim yapılmalıdır. Bu tercih stratejik tanımayı düzeltmek, Soğuk Savaş zihniyetini terk etmek, siyasi esasları güçlendirmek, farklılıkları doğru yönetmek, rekabetçi mantıktan çıkmak ve iletişim ve işbirliğini pekiştirmek olmalıdır" dedi. Çin-ABD ilişkilerinin anormal bir iklimin pençesine düştüğünü kaydeden Wang, ABD tarafının aşırı kaygılanmasının tamamen gereksiz olduğunu söyledi. Wang, Çin'in başlıca önceliğinin ekonomisini geliştirmek ve halkının daha iyi yaşam arzusunu gerçekleştirmek olduğunu söyledi. Wang, Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin-ABD ilişkilerini büyük ülke rekabeti olarak görmeye ve siyasi hedefini kazananı olmayan bir oyun olarak tanımlamaya devam etmesi halinde, bunun iki ülkeyi ihtilaf ve çatışmaya sürükleyeceğini ve dünyada bölünme ve kargaşaya neden olacağını söyledi.

Dünyanın çalkantılı ve kargaşanın hakim olduğu bir döneme girdiğini belirten Wang, diplomasi üzerine barış içinde birarada yaşama ve karşılıklı yararlar için işbirliği konusunda yeni bir felsefeye ihtiyaç olduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sağduyulu insanların Çin-ABD'ye pozitif enerji katmaya devam etmekten çekinmemelerini beklendiğini söyleyen Wang, iki ülkenin her kesiminden insanların artık sessiz kalmaması ve iki ülke halkına yeni umutlar getirmek için seslerini yükseltmesi gerektiğini vurguladı. Çin Halk Dış İlişkiler Enstitüsü tarafından çevrimiçi düzenlenen sempozyumda Dr. Kissinger'in Çin-ABD gelişimini ilerletmek için yaptığı katkılar gözden geçirildi ve ikili ilişkilere ilişkin diğer konular da ele alındı.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Suva, Fiji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Dışişleri Bakanı Wang, Çin-Abd İlişkilerinde Rekabet Yerine İşbirliğinin Önemini Vurguladı - Son Dakika


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