Çin Dışişleri Bakanı Wang, Münih'te ülkesinin kalkınma hakkını savundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çin Dışişleri Bakanı Wang, Münih'te ülkesinin kalkınma hakkını savundu - Son Dakika

Çin Dışişleri Bakanı Wang, Münih'te ülkesinin kalkınma hakkını savundu

6 saat önce

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in ekonomik ve askeri küresel stratejisine karşı yönelik eleştirilere ilişkin, ülkesinin gelişmeye ve Çinlilerin daha iyi bir hayat yaşamaya hakkı olduğunu söyledi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang, Münih'te ülkesinin kalkınma hakkını savundu, System.String[]

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in ekonomik ve askeri küresel stratejisine karşı yönelik eleştirilere ilişkin, ülkesinin gelişmeye ve Çinlilerin daha iyi bir hayat yaşamaya hakkı olduğunu söyledi.

Wang, Almanya'da devam eden 56'ncı Münih Güvenlik Konferansı'ndaki konuşmasında, ABD'nin tek taraflı politika izlediğini savundu ve Washington ile diyalog çağrısı yaptı. Çin'in ticaret alanında dış politikalarıyla ilgili Batılı devletlerin iddialarını "yalan" olarak niteleyen Wang, eleştirilerin gerçeklere dayanmadığını savundu. Wang, ülkesinin gelişmeye ve Çinlilerin daha iyi bir hayat yaşamaya hakkı olduğunu vurgulayarak Çin'in modernleşmesinin insani gelişmeyi temsil ettiği için kaçınılmaz olduğunu ve uluslararası toplum tarafından memnuniyetle karşılanması gerektiğini söyledi.

"Çin hazır, ABD'nin de aynı yönde çalışmasını bekliyoruz"

ABD'nin Çin'in hızlı gelişmesini veya sosyalist bir ülkenin başarısını tanımak istemediğini ileri süren Wang, buna rağmen ülkesinin koordinasyon ve istikrara dayalı ikili ilişki temelinde ABD ile dostane ilişki geliştirmeye istekli olduğunu vurguladı. Wang, en önemli şeyin oturup ciddi bir diyalog kurmak olduğuna işaret ederek "Çin buna hazır, ABD'nin de aynı yönde çalışmasını bekliyoruz." dedi.

Çin merkezli Huawei şirketinin 5G ürünlerinin kullanılmasının, Avrupa ülkelerinde ABD tarafından kısıtlanması girişimlerine yönelik soru üzerine Wang, bu bağlamda Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin kendi kararlarını bağımsız vermesini ve bu ülkelerin serbest pazar kurallarına saygı duymasını umduğunu söyledi.

Wang, ülkesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının üstesinden geleceğine dikkati çekerek "Salgın, bizi daha güçlü yapacaktır." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 05:16 Kaynak: AA
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