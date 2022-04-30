Çin Dışişleri Bakanı, Yeni Göreve Gelen Kırgızistan Dışişleri Bakanı'nı Kutladı - Son Dakika

BEİJİNG, 30 Nisan (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Cuma günü Kırgızistan'ın yeni Dışişleri Bakanı olarak göreve gelen Jeenbek Kulubaev'i kutladı. Mesajında Çin ile Kırgızistan'ın dost komşular ve kapsamlı stratejik ortaklar olduğunu hatırlatan Wang, 30 yıl önce diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana iki ülkenin, ikili ilişkilerinde sağlam ve istikrarlı bir gelişme yaşandığını, yüksek düzeyli alışverişlerin giderek daha yakın hale geldiğini, siyasal karşılıklı güvenin derinleştiğini ve Kuşak ve Yol işbirliğinin verimli sonuçlar verdiğini söyledi. Wang, iki ülkenin uluslararası ilişkilerde birbirlerini destekleyip yakın işbirliği sergileyerek ülkeler arasındaki dostane ve işbirliğine dayalı ilişkilere örnek teşkil ettiğini sözlerine ekledi. Wang, iki dışişleri bakanlığı arasındaki işbirliğini daha da güçlendirmek, iki devlet başkanının ulaştığı önemli uzlaşmaları ortak şekilde uygulamaya koymak ve Çin-Kırgızistan kapsamlı stratejik ortaklığının sürekli geliştirilmesini sağlamak üzere Çin'in Kırgızistan'la çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.