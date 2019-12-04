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Son Dakika Dünya Çin Dışişleri Bakanlığı ABD büyükelçilik danışmanını görüşmeye çağırdı - Son Dakika Dünya

Çin Dışişleri Bakanlığı ABD büyükelçilik danışmanını görüşmeye çağırdı

6 saat önce

Çin Dışişleri Bakanlığı, Pekin yönetiminin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygur Türkleri'ne şiddet ve baskı uyguladığı gerekçesiyle ABD Temsilciler Meclisi'nde onaylanan yasa tasarısı sonrası Çin'in ABD Büyükelçiliği danışmanı William Klein'ı görüşmeye çağırdı.

Çin Dışişleri Bakanlığı ABD büyükelçilik danışmanını görüşmeye çağırdı, System.String[]

Çin Dışişleri Bakanlığı, Pekin yönetiminin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygur Türkleri'ne şiddet ve baskı uyguladığı gerekçesiyle ABD Temsilciler Meclisi'nde onaylanan yasa tasarısı sonrası Çin'in ABD Büyükelçiliği danışmanı William Klein'ı görüşmeye çağırdı.

Çin merkezli medya kuruluşu CGTN'de yer alan habere göre, Çin Dışişleri Bakanı Yardımcısı Qin Gang, ABD Temsilciler Meclisi'nde Salı günü 407'ye karşı 1 oyla kabul edilen tasarının, uluslararası yasaların ve uluslararası ilişkilerin temel kurallarına karşı gelmesinin yanında ayrıca ABD'nin Çin'in içişlerine müdahale ettiğine işaret ettiğini söyledi.Qin, Çin'in tasarıya katı bir şekilde karşı çıktığını vurgularken, ABD'yi çifte standart uygulamakla suçladı. Çin'in egemenliği, güvenliği ve çıkarlarını koruma konusunda kararlı olduğunu hatırlatan Qin, Çin'deki farklı etnik gruplar arasında olası bir anlaşmazlık oluşturma, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne zarar verme ve Çin'in gelişimini engelleme çabalarının başarısız olacağını söyledi.


Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, Uygur, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 04:41 Kaynak: DHA
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