Çin Dışişleri Bakanlığı: Çin'e çamur atmak için siber saldırı konusunu kullanmayın - Son Dakika
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Çin Dışişleri Bakanlığı: Çin'e çamur atmak için siber saldırı konusunu kullanmayın

07.04.2022 15:03
Çin Dışişleri Bakanlığı: Çin'e çamur atmak için siber saldırı konusunu kullanmayın

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, Çinli bilgisayar korsanlarının Hindistan'daki elektrik dağıtım merkezlerine siber saldırı girişimine ilişkin "Çin'e çamur atmak için siber saldırı konusunu kullanmak yerine" ülkeler arası diyalog ve iş birliği için çalışılmasını tavsiye etti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, Çinli bilgisayar korsanlarının Hindistan'daki elektrik dağıtım merkezlerine siber saldırı girişimine ilişkin "Çin'e çamur atmak için siber saldırı konusunu kullanmak yerine" ülkeler arası diyalog ve iş birliği için çalışılmasını tavsiye etti.

Cao, yaptığı açıklamada, Çinli bilgisayar korsanlarının Hindistan'da elektrik dağıtım merkezlerine saldırı yaptığına ilişkin ABD merkezli siber güvenlik şirketi Recorded Future tarafından yayımlanan rapora atıfta bulunarak Çin'in her türlü siber saldırıya kesin olarak karşı çıktığını ve herhangi bir saldırıya göz yummayacağını belirtti.

Sözcü Cao, şunları kaydetti:

"İlgili şirkete, küresel siber güvenliğini gerçekten önemsiyorlarsa, ortalığı karıştırmak ve Çin'e çamur atmak için siber saldırı konusunu kullanmak yerine, ABD hükümeti korsanları tarafından Çin'e ve diğer ülkelere yapılan siber saldırılara daha çok dikkat etmelerini, ülkeler arası diyalog ve iş birliği için daha fazlasını yapmaları gerektiğini tavsiye etmek istiyorum."

Recorded Future'un yayımladığı raporda, Çinli bilgisayar korsanlarının, son 8 ayda Ladakh yakınlarındaki Hint elektrik dağıtım merkezlerine siber saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.

Saldırıların Ağustos 2021-Mart 2022 döneminde gerçekleştiğine işaret edilen raporda, Çinli bilgisayar korsanlarının kritik altyapı sistemleriyle ilgili bilgi toplamayı amaçladıkları kaydedildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin Dışişleri Bakanlığı: Çin'e çamur atmak için siber saldırı konusunu kullanmayın - Son Dakika


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