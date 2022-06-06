Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD "Baskı Diplomasisinden" Mesul - Son Dakika
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD "Baskı Diplomasisinden" Mesul

06.06.2022 22:22
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD "Baskı Diplomasisinden" Mesul

BEİJİNG, 6 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD'ye, yürüttüğü "baskı diplomasisi" nedeniyle sert şekilde tepki gösterdi.

BEİJİNG, 6 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD'ye, yürüttüğü "baskı diplomasisi" nedeniyle sert şekilde tepki gösterdi. Sözcü, ülkesinin dünya üzerindeki her türlü baskıcı eyleme karşı çıkmak için adaleti savunan bütün ülkelerle birlikte çalışmaya hazır olduğunu belirtti. Zhao açıklamayı, günlük basın toplantısında, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Çin'i "baskı diplomasisi" yapmakla suçlayan son açıklamalarıyla ilgili soru üzerine yaptı. "'Baskı diplomasi' yürüten ülke asıl ABD'dir" diyen Zhao, Çin'in hiçbir baskı eylemine başvurmadığını ve bunu yapan ülkelere de kesinlikle karşı olduğunu vurguladı. Sözcü, ülkesinin ulusal egemenliği ve onuruna yönelik zora başvurma veya kötüye kullanma yöntemleri uygulandığında, Çin'in meşru hak ve çıkarlarını savunmak ve uluslararası adalet ve eşitliği desteklemek için mantıklı ve yasal tedbirler aldığını söyledi.

ABD'yi "baskı diplomasisinin" "mesulü" olarak nitelendiren Zhao, "baskı diplomasisini" icat, patent ve fikri mülkiyet haklarının yalnızca ABD'ye ait olduğunu belirtti. Zhao, ABD'nin "baskı diplomasisinin" ardındaki eylemleri daha da gözler önüne sermek için, Çin'in Huawei ve diğer yabancı şirketlere yönelik vicdansızca uyguladığı baskılar ile ülkeleri sık sık tek taraflı ve uzun süreli yaptırımlar kullanmakla tehdit ederek Rusya- Ukrayna çatışmasında taraf seçmeye zorlamak gibi uygulamalara atıfta bulundu. Sözcü, ABD'nin ayrıca, Çin ve Solomon Adaları arasında karşılıklı saygı, eşitlik ve yarar temeline dayanan güvenlik işbirliği anlaşması imzalanır imzalanmaz, Güney Pasifik ada ülkelerine Çin ile normal işbirliğini kesmeleri yönünde baskı yaptığını vurguladı. Zhao, ABD'ye, "baskı diplomasisine" son vermesi, diğer ülkelerin içişlerine müdahaleyi bırakması ve ülkelere taraf seçmeleri yönünde baskı yapmaktan, tek taraflı yaptırımları istismar etmekten ve diğer ülkelerin ileri teknoloji firmalarına baskı yapmaktan kaçınması yönünde çağrı yaptı.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD 'Baskı Diplomasisinden' Mesul - Son Dakika

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