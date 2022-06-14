Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD Bölünme ve Cepheleşme Yaratmayı Bırakmalı

BEİJİNG, 14 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin Pazartesi günü, ABD'ye, cepheleşme veya çatışma arayışında olmama, yeni bir Soğuk Savaş arayışına girmeme, Asya'da NATO benzeri bir ittifak oluşturmama veya düşman bloklara bölünmüş bir bölge yaratmama yönündeki söylemleriyle eylemlerinin tutarlı olması, ayrıca bölünme veya cepheleşme yaratacak şeyler söylemekten ya da yapmaktan vazgeçmesi yönünde çağrı yaptı.

Wang açıklamayı, günlük basın toplantısında, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Shangri-La Diyaloğu'ndaki konuşmasına ilişkin soru üzerine yaptı. Sözcü, "ABD, devamlı olarak dezenformasyon yayarak ve Çin'i kötü göstererek, sorun çıkarma konusundaki kötü niyeti ile hegemonyacı uygulamalarının ve güç politikası icrasının gerçek doğasını daha da açığa çıkardı" dedi. Wang, Taiwan Boğazı'nda barış ve istikrara yönelik en büyük tehdidin, "Taiwan bağımsızlık" güçlerinin inatçı ayrılıkçı faaliyetleri ile bu tür faaliyetleri hoş gören ve onaylayan ABD'den başkası olmadığını ifade etti. Sözcü, "Tek Çin ilkesini gölgelemeye ve içini boşaltmaya çalışan ve taahhütlerinden geri adım atmaya devam eden ABD'dir. ABD ve Taiwan arasındaki resmi temaslar üzerindeki kısıtlamaları hafifleten ve Taiwan'a silah satışlarını hem nitelik hem de nicelik açısından artıran ABD'dir. Taiwan'ın uluslararası camiada sözde alanını genişletmesine yardım eden ve hatta sözde 'diplomatik ilişkilerini güçlendirmede' Taiwan'ı açıkça destekleyen yine ABD'den başkası değil" dedi.

Wang, "ABD'nin bu eylemlerindeki amacı, Taiwan'ın bağımsızlığını isteyen güçlere yanlış mesajlar göndermek ve boğaz ötesi barış ve istikrarı baltalamak dışında ne olabilir?" diye sordu. ABD'nin, Asya-Pasifik'teki askeri varlığın artmasını körükleyen en büyük faktör olduğuna dikkati çeken Wang, bu ülkenin Güney Çin Denizi'ne düzenli olarak askeri uçak ve savaş gemileri konuşlandırdığını ve keşif uçaklarının buradaki diğer ülkelerin sivil uçaklarını defalarca elektronik olarak taklit ettiğini söyledi. Mesleki bilgiye sahip kurumlardan alınan istatistiklere değinen Wang, ABD'nin Çin'e yönelik yakın askeri keşif görevi sayısının on yıl öncesine göre iki katından fazla arttığını, ABD donanma gemilerinin bu yılın başından beri Taiwan Boğazı'ndan ortalama ayda bir kez geçtiğine işaret etti. Sözcü ayrıca, ABD askeri uçaklarının Çin'i yıldırma ve baskı altına almak için geniş kapsamlı, sık ve kışkırtıcı yakın keşifler yaptığını söyledi. Wang, "Görünen o ki, ABD'nin davranışını tanımlamak için askeri varlığı artırma ve seyrüsefer özgürlüğünü tehdit etme ifadelerinin kullanımı daha doğru olacaktır" dedi. Sözcü, "Uluslararası toplum, ABD'nin Çin'i karalamak için yaptığı açıklamalara kanmayacak. ABD'nin söyledikleri yalnızca kendi güvenilirliğine zarar verecek" dedi.