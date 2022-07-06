Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD'deki Ciddi Irk Ayrımcılığı, ABD'nin Küresel Adaletsizliğini Yansıtıyor - Son Dakika
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD'deki Ciddi Irk Ayrımcılığı, ABD'nin Küresel Adaletsizliğini Yansıtıyor

06.07.2022 18:30
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD'deki Ciddi Irk Ayrımcılığı, ABD'nin Küresel Adaletsizliğini Yansıtıyor

BEİJİNG, 6 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian Salı günü yaptığı açıklamada, ABD'deki ciddi ırk ayrımcılığı ve adaletsizliğin ABD'nin dünya çapında teşvik ettiği ayrımcılık ve adaletsizliğin yansımaları olduğunu söyledi.

BEİJİNG, 6 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian Salı günü yaptığı açıklamada, ABD'deki ciddi ırk ayrımcılığı ve adaletsizliğin ABD'nin dünya çapında teşvik ettiği ayrımcılık ve adaletsizliğin yansımaları olduğunu söyledi. Sözcü Zhao bu açıklamasını, ABD genelinde büyük protestolara yol açan, Ohio'da Jayland Walker isimli bir Afrikalı-Amerikalının sekiz polis memuru tarafından 90'dan fazla el ateş edilerek öldürülmesine ilişkin haberler hakkındaki yorumunun sorulduğu bir basın toplantısında yaptı. Amerikan polisinin ırksal azınlıklarla uğraşırken yasayı daha sert bir biçimde uygulamasının alışılmadık bir durum olmadığına dikkat çeken Zhao, 2020'den bu yana, Amerika Birleşik Devletleri'nde polis uygulamalarının neden olduğu 2.563 ölüm bulunduğunu ve bu sayının 565'inin Afrika kökenli Amerikalılar olduğunu ve bunun da ölümlerin yüzde 22'den fazlasını oluşturduğunu söyledi.

Sözcü Zhao, "Yalnızca bu yıl 49 Afrikalı Amerikalı, Amerikan polisi tarafından vurularak öldürüldü" dedi. Zhao, köle ticaretinin kötülüklerinden ve yerli halkların sürülmesinden ve katledilmesinden, Afrikalı Amerikalıların ve diğer etnik azınlıkların devam eden sefil durumlarına ve trajik acılarına kadar Amerika Birleşik Devletleri'nde beyaz üstünlüğü ve beyaz "yer değiştirme teorisi"nin teşvikinin yaygın ve sistematik olduğunu ve evrensel ırk ayrımcılığının şiddetlendiğini söyledi. Sözcü Zhao, Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme'ye Taraf Devlet olan ABD'nin, sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinin ciddi ihlalini teşkil eden sistematik ırk ayrımcılığını çözmek için etkili önlemler almadığını belirtti. Zhao, "ABD hükümetinin gerçekten kusuru kendinde bulması ve kibiri ile önyargısını bırakmak ve hakkaniyet ile adaleti sağlamak amacıyla pratik adımlar atması için daha kaç George Floyd ya da Jayland Walker'ın ölmesi gerekiyor?" diye sordu.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD'deki Ciddi Irk Ayrımcılığı, ABD'nin Küresel Adaletsizliğini Yansıtıyor - Son Dakika

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