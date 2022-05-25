Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD Liderliğindeki Ipef, Bölge Ülkeleri Üzerinde Baskı Aracı Olarak Kullanılıyor

BEİJİNG, 25 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Çarşamba günü yaptığı açıklamada ABD liderliğindeki Hint-Pasifik Ekonomik Çerçevesi'nin (IPEF) bölgesel işbirliğini bozmaya yönelik bir tasarı ve bölge ülkeleri üzerinde bir baskı aracı olduğunu söyledi. Wang, bu açıklamaları günlük rutin basın açıklamasında, ABD yetkililerinin sözde IPEF'in ABD ile Hint-Pasifik ülkelerinin ekonomik bağlar kurması için güçlü bir platform olacağı ve bölgede Çin'e bir alternatif sunacağı yönündeki yakın tarihli iddialarına cevap vermesinin istenmesi üzerine yaptı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin oluşturduğu çerçevenin "21. yüzyılın rekabetinden zaferle çıkmasını" sağlayacağına yardım edeceğini iddia ettiğini söyleyen Wang, bunun söz konusu çerçevenin ilk etapta ABD ekonomisine hizmet etmesinin amaçlandığını kanıtladığını söyledi. ABD'nin son yıllarda Asya-Pasifik ekonomik işbirliğinde yer almadığına dikkat çeken Wang, ABD'nin önerdiği IPEF'in sadece kendi çıkarlarına hizmet etmek için her şeyi yeniden başlattığını belirtti. Aynı zamanda, çerçevenin ABD'nin jeopolitik stratejilerini ilerletmeyi amaçladığını ifade eden Wang, işbirliği bahanesiyle birilerini dışlayan bu düzenlemenin, bölge ülkelerini Çin ekonomisinden ayırmak amacıyla ABD öncülüğünde ticari kurallar oluşturulmasını ve sanayi zinciri sistemlerini yeniden yapılandırılmasını amaçladığını da sözlerine ekledi.

Birçok bölge ülkesi çerçeveye dahil edilse de bu ülkelerin gelişmişlik düzeyleri ile reel ihtiyaçlarına kayıtsız kalındığını söyleyen Wang, "Bu, gümrük vergisi muafiyetleri veya pazara giriş gibi düzenlemeleri içermiyor, ancak ülkelerin tamamını ABD'nin sözde yüksek standartlarını kabul etmeye zorluyor" dedi. Asya-Pasifik bölgesinin barışçıl bir kalkınma yaylası olduğunu ve jeopolitik rekabetin satranç tahtası haline gelmemesi gerektiğini vurgulayan Wang, bölgesel kalkınmaya elverişli herhangi bir girişimin bölünme ve çatışma yaratmaktansa açıklık, kapsayıcılık ve iki tarafın da kazançlı çıktığı işbirliği ilkeleriyle uyumlu olması gerektiğini de sözlerine ekledi. Wang, "Çin, gerçek çok taraflılığı uygulamak ve açık bir bölgesel ekonomi oluşturmak, ortaklaşa daha iyi bir Asya-Pasifik anavatanı inşa etmek için bölge ülkeleriyle birlikte çalışmaya istekli" diye konuştu.