Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Abd, Pasifik'teki Ada Ülkelerini Bağımsız Devletler Olarak Kabul Etmeli - Son Dakika

BEİJİNG, 20 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Çarşamba günü yaptığı açıklamada Çin ile Solomon Adaları arasındaki güvenlik işbirliğinin herhangi bir üçüncü tarafı hedef almadığını ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Pasifik Okyanusu'ndaki ada ülkelerine kendisinin uzantısıymış gibi değil de bağımsız ve egemen ülkeler olarak saygı göstermesi gerektiğini söyledi. Sözcü Wang, bu açıklamayı günlük rutin basın toplantısında ABD, Japonya, Yeni Zelanda ve Avustralya'nın Çin ile Solomon Adaları arasında güvenlik işbirliğine dair imzalanan çerçeve anlaşmaya dair kaygılarını dile getirmesini konu alan haberleri yorumlarken yaptı. Wang, işbirliğinin eşitlik ve karşılıklı fayda ilkelerine dayandığını, toplumsal düzeni korumayı, doğal afetlerle başa çıkmayı ve Solomon Adaları'na insani yardım sağlamayı amaçladığını ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Bu anlaşma herhangi bir üçüncü tarafı hedef almıyor ya da herhangi bir mevcut ikili ya da çoklu güvenlik mekanizmasının yerini almayı amaçlamıyor" dedi. ABD'nin mantığına göre Pasifik'teki ada ülkelerinin sadece ABD ve müttefikleri ile güvenlik işbirliği yapabileceğini ve herhangi bir diğer güvenlik işbirliğinin ise bir tehdit olarak görüldüğünü belirten Wang, "ABD'ye bu ülkeleri bağımsız ve egemen ülkeler olarak mı, yoksa kendisinin uzantıları olarak mı gördüğünü sormak zorundayım. ABD bu ülkelerle eşit ilişkiler geliştiriyor mu, yoksa onları kontrol etmeye mi çalışıyor?" diye sordu.