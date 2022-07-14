Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Borç Tuzağı İddialarını Reddetti - Son Dakika
Üye Girişi

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Borç Tuzağı İddialarını Reddetti

14.07.2022 21:40
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Borç Tuzağı İddialarını Reddetti

BEİJİNG, 14 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin Perşembe günü, sözde Çin kaynaklı "borç tuzağı" iddialarını yalanlayarak, bunların tamamen dezenformasyon olduğunu ve Çin-Afrika işbirliğinin hızlandığını görmeyi umut etmeyenlerin yarattığı bir anlatım tuzağı...

BEİJİNG, 14 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin Perşembe günü, sözde Çin kaynaklı "borç tuzağı" iddialarını yalanlayarak, bunların tamamen dezenformasyon olduğunu ve Çin- Afrika işbirliğinin hızlandığını görmeyi umut etmeyenlerin yarattığı bir anlatım tuzağı olduğunu belirtti. Wang açıklamayı, günlük basın toplantısında, Afrika'daki borçlarla ilgili kısa süre önce çıkan rapora ilişkin soru üzerine yaptı. İngiltere'nin "Debt Justice" adlı yardım kuruluşu kısa süre önce Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu ve diğer kurumlardan elde edilen verileri aktaran bir rapor yayınlayarak, Afrika hükümetlerinin Batılı özel kredi kuruluşlarına Çin'den üç kat daha fazla borçlu olduklarını ve iki kat faiz ödediklerini iddia etti. Wang, Dünya Bankası'ndan alınan verilere dayanarak, 49 Afrika hükümetinin, çok taraflı kurumlarla Çinli olmayan özel kredi kuruluşlarına, 696 milyar ABD doları olan dış borcunun yaklaşık dörtte üçünü borçlu olduğunu söyledi.

Sözcü, "Debt Justice, en yüksek borç yüküne sahip 24 Afrika ülkesi için Çinli olmayan özel ile çok taraflı alacaklılara 2022'den 2028'e kadar yapılan dış borç ödemelerinin medyan payının, sırasıyla yüzde 32 ve yüzde 35 olarak tahmin edildiğini tespit etti. Batılı özel borç verenlerden alınan kredilerin ortalama faiz oranı, Çinli borç verenlerin neredeyse iki katı" dedi. Wang, "Debt Justice'ın politika sorumlusunun dediği gibi, Batılı liderler Afrika'daki borç krizlerinden Çin'i sorumlu tutuyor, ama bu bir yanıltmaca. Gerçek şu ki, kendi bankaları, varlık yöneticileri ve petrol tüccarları çok daha sorumlu" diye konuştu. Sözcü, "Gelişmiş ülkeleri, bu ülkelerdeki özel kredi kuruluşları ve çok taraflı finans kurumlarına, dünya ekonomisinin katılımcı ve sürdürülebilir kalkınma elde edebilmesi için gelişmekte olan ülkelere, finansman desteği vermeye ve borç yüklerini hafifletmeye yönelik daha sağlam adımlar atmaları yönünde çağrı yapıyoruz" dedi.

YORUMLAR
500
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Dünya, Diğer Ülkelere Müdahaleye Yönelik 'Abd Kurallarına' Karşı Çıkacak Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Dünya, Diğer Ülkelere Müdahaleye Yönelik 'Abd Kurallarına' Karşı Çıkacak Çin, Sri Lanka Toplumunun Bu Zor Zamanlarda Dayanışma İçinde Olmasını Umuyor Çin, Sri Lanka Toplumunun Bu Zor Zamanlarda Dayanışma İçinde Olmasını Umuyor
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, Afrika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Borç Tuzağı İddialarını Reddetti - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
21:39 Orman yolu yapımı sırasında EYP'nin infilak etmesi sonucu şirket sahibinin 13 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti
21:37 Vakaların yeniden yükselişe geçtiği koronavirüsün en yaygın yeni belirtisi şiddetli boğaz ağrısı
21:33 Bahçeli tarafından yeniden MHP üyeliğine davet edilen Baki Ersoy: Liderimin çağrısından şeref duydum
20:59 Kör Kahin Baba Vanga'dan yılın geri kalanı için korkunç kehanet: Kıtlık ve kuraklık olacak
20:13 İtalya Başbakanı Draghi'nin istifa edeceğini açıklandı: Bu hükümeti destekleyen ulusal birlik koalisyonu artık yok
20:04 Karısını öldüren koca işlediği cinayetten sonra oğlunu aradı: Annenle biraz tartıştık, eve git sakinleştir
19:59 Hayat Bilgisi'nin Amil'i Tarık Pabuççuoğlu'nun son halini görenler şaştı kaldı
19:26 Fen Bilimleri Eğitim Kurumları'nın kurucusu Nazmi Arıkan'ın otopsi raporu ortaya çıktı: 36 yerinden bıçaklanarak can vermiş
18:32 Tek ısırığı 100 kişiyi öldürüyor! Torunları Türkiye'de yaşayan dünyanın en zehirli yılanı yuvasını terk etti
18:09 Sağlık çalışanlarına şiddet sonrası bakanlık düğmeye bastı! Ülke genelinde tüm hastanelerin girişlerine güvenlik sistemi kurulacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2022 21:46:29. #1.12#
SON DAKİKA: Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Borç Tuzağı İddialarını Reddetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement