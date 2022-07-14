Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Borç Tuzağı İddialarını Reddetti

BEİJİNG, 14 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin Perşembe günü, sözde Çin kaynaklı "borç tuzağı" iddialarını yalanlayarak, bunların tamamen dezenformasyon olduğunu ve Çin- Afrika işbirliğinin hızlandığını görmeyi umut etmeyenlerin yarattığı bir anlatım tuzağı olduğunu belirtti. Wang açıklamayı, günlük basın toplantısında, Afrika'daki borçlarla ilgili kısa süre önce çıkan rapora ilişkin soru üzerine yaptı. İngiltere'nin "Debt Justice" adlı yardım kuruluşu kısa süre önce Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu ve diğer kurumlardan elde edilen verileri aktaran bir rapor yayınlayarak, Afrika hükümetlerinin Batılı özel kredi kuruluşlarına Çin'den üç kat daha fazla borçlu olduklarını ve iki kat faiz ödediklerini iddia etti. Wang, Dünya Bankası'ndan alınan verilere dayanarak, 49 Afrika hükümetinin, çok taraflı kurumlarla Çinli olmayan özel kredi kuruluşlarına, 696 milyar ABD doları olan dış borcunun yaklaşık dörtte üçünü borçlu olduğunu söyledi.

Sözcü, "Debt Justice, en yüksek borç yüküne sahip 24 Afrika ülkesi için Çinli olmayan özel ile çok taraflı alacaklılara 2022'den 2028'e kadar yapılan dış borç ödemelerinin medyan payının, sırasıyla yüzde 32 ve yüzde 35 olarak tahmin edildiğini tespit etti. Batılı özel borç verenlerden alınan kredilerin ortalama faiz oranı, Çinli borç verenlerin neredeyse iki katı" dedi. Wang, "Debt Justice'ın politika sorumlusunun dediği gibi, Batılı liderler Afrika'daki borç krizlerinden Çin'i sorumlu tutuyor, ama bu bir yanıltmaca. Gerçek şu ki, kendi bankaları, varlık yöneticileri ve petrol tüccarları çok daha sorumlu" diye konuştu. Sözcü, "Gelişmiş ülkeleri, bu ülkelerdeki özel kredi kuruluşları ve çok taraflı finans kurumlarına, dünya ekonomisinin katılımcı ve sürdürülebilir kalkınma elde edebilmesi için gelişmekte olan ülkelere, finansman desteği vermeye ve borç yüklerini hafifletmeye yönelik daha sağlam adımlar atmaları yönünde çağrı yapıyoruz" dedi.