Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Filipinler'deki Yeni Hükümet ile Altyapı Alanındaki İşbirliğini Geliştirmek İçin Çalışa

BEİJİNG, 18 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ülkesinin Filipinler'in yeni hükümetiyle inşaat projelerini geliştirmek ve altyapı işbirliği için daha çarpıcı projeler inşa etmek için çalışmaya hazır olduğunu belirtti. Wang, açıklamayı, Filipinler Cumhurbaşkanı Ferdinand Romualdez Marcos'un Ulaştırma Bakanlığı'na, Subic-Clark demiryolu projesi de dahil olmak üzere üç demiryolu projesi için kredi anlaşmaları konusunda Çin ile mümkün olan en kısa sürede pazarlık yapılması talimatını verdiği yönündeki haberlere ilişkin soru üzerine yaptı. Wang, işbirliğinin, Filipinler'in altyapısını modernize etmesine yardımcı olmasının beklendiğini ifade etti.

Çin'in, Filipinler Cumhurbaşkanı Marcos'un talimatlarını memnuniyetle karşıladığını söyleyen Wang, altyapı işbirliğinin iki ülkenin son altı yıldır sergilediği işbirliğinde öne çıkan unsurlardan biri olduğunu belirtti. Sözcü, iki tarafın köprü ve barajlar inşa etmek için işbirliği yaptığını, ayrıca üç demiryolu da dahil olmak üzere bir dizi projeyi düzenli şekilde ilerlettiğini vurguladı. Çin'in Filipinler'i her zaman komşu ülkelerle yaptığı diplomatik ilişkilerde öncelikli gördüğünü belirten Wang, Filipinler'de yeni hükümetin göreve başlamasının, ikili ilişkiler açısından yeni bir başlangıç olduğunu ifade etti. Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi kısa süre önce Filipinler'i ziyaret ederek, yeni hükümetle yoğun temaslarda bulunmuştu. Taraflar görüşmelerde, tarım, altyapı, enerji ve kültür ile halklar arasındaki değişim gibi dört ana alanda işbirliği yapılması konusunda görüş birliğine varmıştı.