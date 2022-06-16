Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Hava Kirliliğinin Azaltılmasında Önemli İlerleme Kaydettik

WANG WENBİN, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü:

"İlgili raporları not ettim. Bunlar, Çin'in ülke içindeki hava kirliliğini azaltmada kaydettiği kayda değer ilerlemenin yanı sıra küresel hava kirliliğini azaltmaya önemli katkısı olduğunu da kanıtlar nitelikte. Burada görevli yabancı gazeteciler, eminim ki Çin'in hava kalitesinin arttığını siz de hissetmişsinizdir. Daha az sis, ama daha açık mavi gökyüzü ve daha iyi bir ortam görüyoruz ki bu konuda bir ilerleme kaydedildiğine yönelik halk arasında artan anlayışa katkısı var. Sizinle bir dizi sayı paylaşmak istiyorum: İl seviyesinin üzerindeki 339 kentte, sırasıyla mükemmel ve iyi hava kalitesini gösteren A ve B sınıfı günleri, 2020'dekinden 0,5 yüzde puan daha yüksek olarak, 2021'de tüm yılın yüzde 87,5'ini oluştururken, buna tüm kentlerin yüzde 64,3'ü kadarı dahil oldu. Rakam temiz hava için ulusal standartları karşıladı. Ortalama PM2,5 konsantrasyonu, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,1 düşüşle metreküp başına 30 mikrogram oldu."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.