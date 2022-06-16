Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Hava Kirliliğinin Azaltılmasında Önemli İlerleme Kaydettik - Son Dakika
Üye Girişi

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Hava Kirliliğinin Azaltılmasında Önemli İlerleme Kaydettik

16.06.2022 23:10
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Hava Kirliliğinin Azaltılmasında Önemli İlerleme Kaydettik

WANG WENBİN, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: "İlgili raporları not ettim. Bunlar, Çin'in ülke içindeki hava kirliliğini azaltmada kaydettiği kayda değer ilerlemenin yanı sıra küresel hava kirliliğini azaltmaya önemli katkısı olduğunu da kanıtlar nitelikte.

WANG WENBİN, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü:

"İlgili raporları not ettim. Bunlar, Çin'in ülke içindeki hava kirliliğini azaltmada kaydettiği kayda değer ilerlemenin yanı sıra küresel hava kirliliğini azaltmaya önemli katkısı olduğunu da kanıtlar nitelikte. Burada görevli yabancı gazeteciler, eminim ki Çin'in hava kalitesinin arttığını siz de hissetmişsinizdir. Daha az sis, ama daha açık mavi gökyüzü ve daha iyi bir ortam görüyoruz ki bu konuda bir ilerleme kaydedildiğine yönelik halk arasında artan anlayışa katkısı var. Sizinle bir dizi sayı paylaşmak istiyorum: İl seviyesinin üzerindeki 339 kentte, sırasıyla mükemmel ve iyi hava kalitesini gösteren A ve B sınıfı günleri, 2020'dekinden 0,5 yüzde puan daha yüksek olarak, 2021'de tüm yılın yüzde 87,5'ini oluştururken, buna tüm kentlerin yüzde 64,3'ü kadarı dahil oldu. Rakam temiz hava için ulusal standartları karşıladı. Ortalama PM2,5 konsantrasyonu, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,1 düşüşle metreküp başına 30 mikrogram oldu."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.

YORUMLAR
500
Hong Kong'da 'Tek Ülke, İki Sistem'İn Başarılarını Konu Alan Uluslararası Forum Düzenlendi Hong Kong'da 'Tek Ülke, İki Sistem'İn Başarılarını Konu Alan Uluslararası Forum Düzenlendi Çin'de Bir Çöl Vahaya Dönüştü Çin'de Bir Çöl Vahaya Dönüştü
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, Togo Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Hava Kirliliğinin Azaltılmasında Önemli İlerleme Kaydettik - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
22:53 Uğurcan Çakır, Avrupa yolcusu! Menajerinin açıkladığı bonservis ise hayal kırıklığı yarattı
22:21 İstanbul'da YKS'ye girecek öğrenci ve sınav görevlileri için toplu ulaşım hafta sonu ücretsiz olacak
21:55 Sağlık çalışanlarının mali haklarını düzenleyen ve emekli maaşlarında iyileştirmeler içeren kanun teklif Meclis'te kabul edildi
21:43 Fenerbahçe'ye transferi söz konusuydu! Bruno Henrique ağır sakatlık geçirdi
19:26 Ağbaba İzmir'deki vatandaşlarla bir araya geldi: 10 liralık kahve aldım, eskiden 10 liralık alıyorduk, koca kavanozum doluyordu
21:00 TFF'de yeni gelişme! Tahkim Kurulu'nda başkan Murat Balcı ve üyeler istifalarını sundu
20:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk İş Başkanı Ergün Atalay bir araya geldi! Gündemde asgari ücret zammı yer aldı
20:17 Acun Ilıcalı Berat Özdemir'i istedi, Trabzonspor teklifi reddetti
20:05 Arınç, konuşma yaptığı yaptığı esnada "Keşke AK Partililer de burada olsaydı" dedi, Kılıçdaroğlu'ndan destek gecikmedi
19:47 Metin Tekin ve Önder Özen, NTV'den ayrıldı! Yeni kanalları ise belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 23:16:36. #1.12#
SON DAKİKA: Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Hava Kirliliğinin Azaltılmasında Önemli İlerleme Kaydettik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement