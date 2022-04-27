Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Karaçi'de Terör Saldırısının Arkasındakiler Bedel Ödeyecek - Son Dakika
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Karaçi'de Terör Saldırısının Arkasındakiler Bedel Ödeyecek

27.04.2022 11:44
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Karaçi'de Terör Saldırısının Arkasındakiler Bedel Ödeyecek

BEİJİNG, 27 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Pakistan'ın Karaçi kentinde gerçekleştirilen terör saldırısı konusunda Çarşamba günü yaptığı açıklamayla, Çin vatandaşlarının kanlarının yerde kalmayacağını ve olayın arkasında olanların mutlaka bedel ödeyeceğini bildirdi.

BEİJİNG, 27 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Pakistan'ın Karaçi kentinde gerçekleştirilen terör saldırısı konusunda Çarşamba günü yaptığı açıklamayla, Çin vatandaşlarının kanlarının yerde kalmayacağını ve olayın arkasında olanların mutlaka bedel ödeyeceğini bildirdi. Salı günü Karaçi Üniversitesi Konfüçyüs Enstitüsü'nün servis aracına yönelik düzenlenen patlamada, 3'ü Çinli öğretmen, 1'i Pakistanlı 4 kişi yaşamını yitirirken çok sayıda kişi de yaralandı.

Sözcü, saldırı karşısında infiale uğrayan Çin'in saldırıyı güçlü şekilde kınadığını, hayatını kaybedenlere taziyelerini ilettiğini ve yararlıların ve yakınlarını kaybetmiş ailelerin acılarını paylaştığını dile getirdi. Sözcü, Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Wu Jianghao'nun, Pakistan'ın Beijing Büyükelçisi'yle acil bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek son derece derin endişelerini ifade ettiğini hatırlattı. Sözcünün verdiği bilgilere göre Wu, Pakistan tarafına vakit geçirmeksizin olay hakkında kapsamlı bir soruşturma başlatmaları, sorumluları yakalayıp kanunların imkan verdiği en üst cezayla cezalandırmaları ve Pakistan'daki Çinli vatandaşların güvenliğini ve bu tür olayların bir daha olmamasını sağlayacak olası tüm önlemleri almaları talebini iletti.

Terör saldırısı sonrasında başsağlığı dilemek üzere Çin Büyükelçiliği'ni ziyaret eden Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Pakistan hükümetinin olay hakkında derinlemesine bir soruşturma yürüteceğini, sorumlulara ibretlik cezalar vereceğini ve Pakistan'daki Çinli personel, proje ve kurumların güvenliğini çok yönlü şekilde güçlendireceğini ifade etti. Şerif, hükümetinin hiçbir gücün Pakistan-Çin dostluğunu baltalamasına izin vermeyeceğini söyledi. Sözcü, Sind ve Karaçi yerel yetkililerinin saldırganları yakalamak için geniş çaplı bir soruşturma başlattığını açıkladı.

Sözcü, Çin Dışişleri Bakanlığı ve Pakistan'daki Çin diplomatik misyonlarının, hayatını kaybedenlere ilişkin işlemleri uygun şekilde yerine getirmeleri, yaralılarının tedavilerini sağlamaları ve olaya karışan terör örgütünün kararlı şekilde üzerine gitmeleri konusunda ilgili Pakistan kurumlarını harekete geçirmeye devam edeceğini sözlerine ekledi. Sözcü, Çin vatandaşlarının kanlarının yerde kalmayacağını ve olayın arkasında olanların bedel ödeyeceğini vurguladı.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, Pakistan, Karaçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

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