Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: NATO Genel Sekreteri'nden Çin'i Hedef Alan Karalayıcı Sözler Yaymayı Bırakmasını İstedi - Son Dakika
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: NATO Genel Sekreteri'nden Çin'i Hedef Alan Karalayıcı Sözler Yaymayı Bırakmasını İstedi

28.05.2022 10:53
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: NATO Genel Sekreteri'nden Çin'i Hedef Alan Karalayıcı Sözler Yaymayı Bırakmasını İstedi

BEİJİNG, 26 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin Perşembe günü yaptığı açıklamada, NATO Genel Sekreteri'ni, Çin'i hedef alan karalayıcı sözleri yaymayı derhal bırakmaya ve ideolojik çizgiler çizme takıntısından vazgeçmeye çağırdı.

BEİJİNG, 26 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin Perşembe günü yaptığı açıklamada, NATO Genel Sekreteri'ni, Çin'i hedef alan karalayıcı sözleri yaymayı derhal bırakmaya ve ideolojik çizgiler çizme takıntısından vazgeçmeye çağırdı. Sözcü açıklamayı, günlük basın toplantısında, NATO Genel Sekreteri'nin kısa süre önce Çin hakkındaki sorumsuz sözleriyle ilgili soruyu yanıtlarken yaptı. Wang, NATO Genel Sekreteri'nin bir süredir Çin'e ilişkin temelsiz suçlamalar yaptığını ve ülkeyi karalamaya çalıştığını belirtti. NATO Genel Sekreteri'nin Çin'in politikaları hakkında sürekli sorumsuz sözler sarf ettiğini ve sözde "Çin tehdidi" teorisi hakkında beklenti yarattığını söyleyen Sözcü, Çin'in bu tür eylemlere kesinlikle karşı çıkarak şiddetle kınadığını bildirdi. Wang, "NATO'nun, Çin'in standart ulusal savunma ve askeri modernizasyonunu eleştirirken, üyelerini askeri harcamalarını GSYİH'nın yüzde 2'si veya üzerinde artırmaya çağırması tipik bir çifte standart örneği" dedi.

Çin'in barışçıl kalkınma yoluna bağlı olduğuna dikkati çeken Wang, Çin'in savunma harcamalarının GSYİH'ye oranının uzun süredir dünya ortalamasının çok altında olarak yüzde 1,3 civarında seyrettiğini belirtti. Sözcü, "Bazı NATO ülkelerinin aksine, Çin asla diğer ülkeleri tehdit etmek için güç kullanmadı, askeri ittifaklar kurmadı, diğer ülkelere ideoloji ihraç etmedi, başka ülkelerin iç işlerine karışmadı, ticaret savaşları başlatmadı veya keyfi olarak diğer ülkelerin ticaretlerini engellemedi. Çin bunlara rağmen NATO'nun güvenliğini nasıl tehdit edebilir?" diye sordu.

Wang, bölgesel bir ittifak olarak konumunun değişmediğini sürekli olarak iddia etse de, NATO'nun son yıllarda Asya Pasifik bölgesine dahil olmaya devam ettiğini belirtti. Sözcü, bazı NATO üyelerinin gerginlik çıkarmak ve çelişkileri kışkırtmak amacıyla askeri tatbikatlar için Çin'e yakın sulara uçak ve savaş gemileri gönderdiğine işaret etti. NATO'nun bölge ve alanları ihlal ederek, yeni bir Soğuk Savaş blok çatışmasına davet çıkardığını belirten Wang, bunun da uluslararası topluma yüksek düzeyde ihtiyatlı olması ve katı muhalefet göstermesi için yeterli sebep verdiğini söyledi. Wang, "NATO Genel Sekreteri'ni Çin'i hedef alan karalayıcı sözleri yaymayı derhal bırakmaya ve ideolojik çizgiler çizme takıntısından vazgeçmeye çağırıyoruz" dedi. NATO'nun Avrupa'yı parçaladığını belirten Wang, ittifakın Asya ve tüm dünyayı istikrarsızlaştırmaya çalışmaktan vazgeçmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, Mayıs, Sözcü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: NATO Genel Sekreteri'nden Çin'i Hedef Alan Karalayıcı Sözler Yaymayı Bırakmasını İstedi - Son Dakika


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