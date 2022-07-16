Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Sri Lanka'nın Karşılaştığı Zorlukları Yakından İzliyoruz - Son Dakika
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Sri Lanka'nın Karşılaştığı Zorlukları Yakından İzliyoruz

16.07.2022 09:43
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Sri Lanka'nın Karşılaştığı Zorlukları Yakından İzliyoruz

BEİJİNG, 15 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin Cuma günü yaptığı açıklamada, Çin'in dost bir komşu olarak Sri Lanka'nın karşılaştığı zorluk ve güçlükleri yakından izlediğini ve Sri Lanka'nın sosyoekonomik gelişimine mümkün olduğunca her zaman destek verdiğini belirtti.

BEİJİNG, 15 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin Cuma günü yaptığı açıklamada, Çin'in dost bir komşu olarak Sri Lanka'nın karşılaştığı zorluk ve güçlükleri yakından izlediğini ve Sri Lanka'nın sosyoekonomik gelişimine mümkün olduğunca her zaman destek verdiğini belirtti. Wang, açıklamayı günlük basın toplantısında yaptı. Wang, ülkesinin zaman içinde, Sri Lanka'ya 500 milyon yuan (yaklaşık 74 milyon ABD doları) acil insani yardım sağlayacağını açıkladığını hatırlattı.

Çin'in Sri Lanka'ya sağladığı insani yardımın ikinci partisinin Perşembe günü teslim edildiğini söyleyen Wang, Çin'in ayrıca Sri Lanka'daki insanlara yaşamlarını daha iyi hale getirmeleri için çeşitli şekillerde yardım sağladığını ifade etti. Çin ile Sri Lanka arasındaki mali işbirliği konusunda ise Wang, Sri Lanka hükümetinin uluslararası borç ödemelerini askıya alacağını duyurmasından kısa bir süre sonra, Çin finans kurumlarının Sri Lanka ile temasa geçtiğini belirterek, Çin ile ilgili vadesi gelmiş borçları halletmek ve Sri Lanka'nın güçlükleri aşmasına yardım etmek için etkili bir yol bulmaya hazır olduklarını vurguladı. Wang, Sri Lanka'nın karşılaştığı güçlüklerin üstesinden gelmek, borç yükünü hafifletmek ve sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirmek için bu ülkeyi destekleme çerçevesinde Çin'in olumlu bir rol oynamaya devam edeceğini ve bu çerçevede ilgili ülkeler ve uluslararası finans kurumlarıyla birlikte çalışmaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, Sri Lanka, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Sri Lanka'nın Karşılaştığı Zorlukları Yakından İzliyoruz - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Sri Lanka'nın Karşılaştığı Zorlukları Yakından İzliyoruz - Son Dakika
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