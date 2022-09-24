Üst Düzey Çinli Yetkili, Şinzo Abe'nin Cenazesine Katılacak - Son Dakika
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Üst Düzey Çinli Yetkili, Şinzo Abe'nin Cenazesine Katılacak

24.09.2022 14:23
Üst Düzey Çinli Yetkili, Şinzo Abe'nin Cenazesine Katılacak

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin Cuma günü yaptığı açıklamada Japon tarafının daveti üzerine Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi Başkan Yardımcısı Wan Gang'ın, Çin hükümetinin temsilcisi olarak Japonya eski Başbakanı Şinzo Abe'nin cenaze törenine katılacağını söyledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin Cuma günü yaptığı açıklamada Japon tarafının daveti üzerine Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi Başkan Yardımcısı Wan Gang'ın, Çin hükümetinin temsilcisi olarak Japonya eski Başbakanı Şinzo Abe'nin cenaze törenine katılacağını söyledi.

Çin ve Japonya'nın hem komşu hem de bölgenin önemli ülkeleri olduğunu hatırlatan Wang, Çin ile Japonya arasında dostane ve işbirliğine dayalı ilişkilerin sürdürülüp geliştirilmesinin, iki ülke ve iki halkın temel çıkarlarına hizmet ettiğini ifade etti.

Wang, sorumluluk sahibi büyük bir ülke olarak Çin'in, bölgede ve dünyada barış, istikrar ve refaha katkıda bulunduğunu ve buna herkesin tanık olduğunu belirtti.

Wang, "Japonya'nın Çin ile Japonya arasındaki dört siyasi belgedeki ilkelere riayet etmesini, Çin'le aynı doğrultuda çalışmasını ve yeni dönemin ihtiyaçlarına uygun Çin-Japonya ilişkilerini ortak şekilde inşa etmesini umuyoruz" diye konuştu.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, Japonya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üst Düzey Çinli Yetkili, Şinzo Abe'nin Cenazesine Katılacak - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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SON DAKİKA: Üst Düzey Çinli Yetkili, Şinzo Abe'nin Cenazesine Katılacak - Son Dakika
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